特企／2022世界環境日「綠食力最夏趴」 一起行動愛地球
今(111)年「世界環境日」主題為「只有一個地球」(Only One Earth)，環保署邀請地方環保機關結合「綠色飲食」議題，於7月30日下午3時在高雄市衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦「2022世界環境日-綠食力最夏趴」活動，透過鼓勵民眾食當季、吃在地、認識天然原型食材及響應惜食行動，並讓民眾體驗在日常飲食中如何吃得有品味又健康，進而落實惜食行動、珍惜地球資源藉以達成淨零綠生活。
與人類飲食息息相關的動植物生態，隨著氣溫逐年上升，已經對於人類飲食結構造成莫大的影響，「綠食力最夏趴」活動，以「綠色飲食」為主題，適合全家大小一同參與，由重擊現實打擊樂團帶來「綠食力開飯趴」短劇，以輕鬆有趣的方式開啓活動序幕，活動中「綠食力總舖師Show」，邀請全臺知名辦桌總舖師內門阿隆師現場示範如何用當季、在地食材在家輕鬆煮出辦桌料理，經由內門阿隆師的解說，讓民眾瞭解辦桌文化的惜食精神，同時規劃有奬徵答活動，讓自備環保器皿的民眾帶回內門阿隆師示範料理，希望從最基本的飲食開始教育，改變民眾友善環境及珍惜資源，進而落實惜食行動與無塑飲食；另外，由綠生活行動派全球巨星陳孟賢帶來一連串「最夏趴音樂」讓現場歡樂氣氛為酷暑降溫。
現場「綠色飲食」宣導攤位區中，除環保署在全國校園推動永續食物的成果及惜食行動宣導外，更有來自14個縣市的地方環保機關，以在地達人方式，分享如何吃在地、住放心、玩開心的「綠色飲食」旅遊行程；「綠食力愛地球闖關區」教導民眾吃天然、當季的原型食材及響應「惜食行動」，完成闖關區「綠色飲食任務」關卡後，即可兌換當季蔬果，每人限領1份，數量有限，換完為止，記得自備環保袋把闖關好禮帶回家。另外，全國22縣市的地方環保機關亦於6月5日起於各地辦理相關世界環境日活動，邀請大家一起走到戶外接觸大自然，感受美好的環境。
高雄市衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場為半開放戶外空間，空氣流通、陽光充足，環保署提醒大家，自備環保杯（器皿）及環保袋，多補充水份，防疫期間參與活動仍應全程配戴口罩與他人保持社交距離。活動現場所有工作人員於活動前均會測量體溫，服務期間全程配戴口罩；現場各體驗區提供消毒酒精供參與民眾手部消毒使用。對環境教育系列活動有興趣的民眾，可持續關注環保署活動官網或「環保署臉書粉絲專頁」。