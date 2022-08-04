巷仔內／裴洛西訪台效應發酵！現代版「北風與太陽」成真

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此行訪台在中國強烈反對下，裴洛西的態度相當程度代表了美方立場，除了明確表示美國維護台灣與全世界民主的決心外，更親口說出「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」，等同於表態美軍將會堅守台灣這個民主盟友，要台灣對中國軍演不必過於惶恐，民眾必須先團結一心才能對抗中國的軍事威脅；而在外交行為背後的實質效益來看，由於訪台是裴洛西的「非正式」行程，加上她國會議長的身分並無法代替白宮發言，因此看似沒有任何進展，但實際上她與台積電董事長劉德音針對半導體產業鏈進行了意見交換，是美國如今通過《晶片法案》的晶片供給戰略布局下，傳遞肯定訊號的行為。
裴洛西旋風式訪台的外交行為，也成功吸引全球國際媒體的注意力，例如《紐約時報》、《華盛頓郵報》等美國媒體在關注北京後續反應之餘，形容訪問過程是場勝利；而對台灣來說，裴洛西效應在國際媒體上的展現則如同《彭博社》專欄作家布魯克（Matthew Brooker）在社論中所言，「裴洛西完美地傳達此行背後的根本問題，以及為何台灣的命運與全球息息相關」。
如今各界都在看中國大陣仗挑了裴洛西走後進行的環台軍演，包含歐盟（EU）、東南亞國家協會（ASEAN）今天都不約而同地提起警告與譴責，要中國別造成「區域不穩定」，七大工業國家集團（G7）講得更白，直接發表聲明譴責中國「沒有理由拿此訪問當藉口，在台灣海峽進行侵略性的軍事活動」；如此來看，裴洛西效應在國際輿論場上不僅提升台灣身處第一島鏈重要地位的能見度，對於嚴防中國武力犯台的意見更逐漸發酵。
不斷要美方「別踩紅線」、「當心玩火自焚」的中國自然也受到了裴洛西效應的影響。目前解放軍的圍島軍演計畫，不論規模或影響都遠超出1996年台海危機，動用長程火箭與飛彈、飛越海峽中線等行為更是有著挑釁美國、威脅台灣的意味；然而以戰狼外交自豪的中國似乎忘了「北風與太陽」的寓言，當年正是因為李登輝訪美釀成1996年飛彈危機，中國的目的是在恫嚇台灣，卻反而激化台灣人的團結，李登輝順利當選台灣第一任民選總統贏下「民主先生」（Mr. Democracy）的美名，台灣政治自此也走向民主大道再也不回頭。
如今北京當局因為不願意將「台海問題」激化為中美矛盾，先是大內宣不斷洗腦國內「孩子交壞朋友要閉起門來打」、「準備關門打狗」，還前所未有的跨過台灣12海浬（約19公里）界線，確確實實的發射飛彈過來，就像寓言中北風為了展現自己的力氣狂吹，只是讓還相信中國的部分台灣民眾愈來愈心寒、愈來愈抗拒中國；相較之下美軍應守承諾在南海邊緣航行戒備，美軍軍機更飛入西南演習空域，連撤僑都還沒撤，似是有意陪中國排練好這場軍事「演」習。
儘管解放軍圍台軍演是史上最大規模值得關注，但不論是美方或是台灣更該留意的是，正在尋求第三任期的中國國家主席習近平。如今中國自個國內因為疫情封城拖垮經濟、爛尾樓風暴現金停供，習近平焦頭爛額之餘還不好全面對美宣戰，只好先把炮口朝向台灣維持恐怖平衡，但正如頗能代表美國外交精英意見的媒體《外交事務》所分析，若習近平今年中共第20次代表大會上順利連任，那麼他必然會將「一吐20大之前的隱忍怨氣」，屆時中國資深外交官崔天凱所言的「中美必有一戰」或將成真，就看戰場是發生在輿論戰場、貿易戰場、科技戰場或是在台海戰場上了。