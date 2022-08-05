資訊戰來勢洶洶　專家籲從三面向著手正視資安問題

保華資安股份有限公司是由台灣科技保全第一品牌中保科技集團，結合中華電信旗下中華國際資安共同合資成立，對於資訊戰議題，保華資安總經理游峯鵬發表看法，稱台灣地位特殊，網路攻擊問題每天都在發生，此次裴洛西訪台造成的效應，使得攻擊量加大，從統一超商、台鐵等電子看板都陸續遭到攻擊，總統府、外交部、國防部網站也被癱瘓，高雄市環保局網站甚至出現「掛滿五星旗」的畫面，昨（4）日台電更證實，台電外網3日單日攻擊次數高達490萬次，已超越6、7月總攻擊次數。
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游峯鵬指出，政府透過《資通安全管理法》監管公部門，然而私部門卻缺乏資安意識以及相關規章，他提到，台灣的大企業內部資安其實做得不錯，防禦功力也強，但欠缺乏持續性的資安管理，以及供應鏈的檢測疏漏。
游峯鵬進一步說明，「資安不是一次性的動作，必須要持續進行」，很多企業以爲檢測過，或是架了一次防火牆，就以為完成資安防護，事實上，若是企業並沒有持續性關注、調整、提升資訊安全，資安效益容易下降，甚至形同虛設。
至於供應鏈檢測疏漏問題，游峯鵬解釋，企業除了要管理內部資安，還需要特別注意合作夥伴的資安處理，例如對像是委外廠商、供應廠商或是外包系統等有所要求，要求提供的軟體硬體定期通過檢測、獲取認證，確認無漏洞以及系統中無含惡意程式，規範定期更新時程，並將上述提到對合作廠商資安上的要求，記錄於委外合約或採購合約中。他強調，加強供應商資安上的防護可能會增加交易成本，「但這是企業必要的投資。」
然而，台灣大部分的企業為中小型企業，游峯鵬點出中小企業在監管以及資安意識上十分薄弱，當擊其不意的資訊戰來臨時，恐成為首要攻堅對象，因此中小企業無論是自律性的資安提升，還是他律性的法規監管，勢必都要加緊努力。
游峯鵬建議企業提升資訊安全，管理、技術、人員意識等三面向，必需齊頭並進。他表示，一個單位要把資安做好，公司由上而下要建立資安規劃，並定期檢視，讓整體企業資安完善；技術面則包含提升檢測、防護以及監控，藉由架設防火牆、端點防護，或利用AI、行為分析技術，讓網路攻擊行為可以即時被發現，進而在攻防戰中成功阻擋攻擊；至於人員意識則指企業人員整體資安思維提升，無論部門工作本質上是否與資訊有關，仍要透過員工訓練，加強人員資安意識程度。
中保科技集團指出，根據統計，台灣產業超過8成以上的企業，一年至少發生一次資安事件災情，超過四分之一的企業，一個禮拜至少發生一次，且全台也有四分之一的企業，曾因資安事件產生金額損失。
面對來勢洶洶的資訊戰，「資安即國安」不該只是口號，而是從政府、企業到大眾都應正視的社會問題。