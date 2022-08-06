國際第一！美國AII達文西國際發明展　台灣奪29金10銀3銅

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年美國AII達文西國際發明展共有來自美、中、泰、韓、俄羅斯、加拿大、澳洲等15個國家約148件作品參賽，台灣共60件作品參與，最後獲得29金10銀3銅，拿下國際第一名的好成績。
這次奪得金牌年紀最小的是來自康橋國際學校的國一生汪泓輔和哥哥汪紘靖，兩人與台北美國學校任壽祥、任怡臻創作「可取代彈簧的創新型發電運動阻尼器」。汪泓輔說，市面上運動器材的運動阻尼是靠彈簧或鐵塊重量，他們則是發電機電流的磁阻力，這樣一來就可以控制發電負載和電流需求量，可取代傳統運動設備的彈簧或鐵塊，讓運動器材更具碳淨零排放競爭力。且還有燈號設計，綠燈表示符合施力標準，可嘗試再提升施力阻尼等級。黃燈表示需再加把勁，紅燈表示施力不符合標準。
高雄女中高二學生朱清瑄發明的「星曆」也拿下一面金牌。熱愛天文的朱清瑄說，使用星座盤時發現，星座盤的以北極星為圓心，天球上的恆星向外投影，造成觀測時必須拿高星座盤抬頭觀測，對北半球中緯度的觀察者而言，地平線不是呈圓形而是弧形，造成觀察範圍小、座標的扭曲、南天球的星座嚴重變形、不容易將恆星定位。
因此，她設計12頁紙本或電子軟體所構成的星曆，改以觀察者的位置為圓心，天球上的恆星向內等距投影成圓形，除了降低星座的變形，藉由方位角和高度角的標示可以很方便地知道要觀測目標的位置，且透過紙本的翻閱可以在白天或晚上知道恆星的位置，可以取代傳統的星座盤使用。
美國復臨中學高二學生彭晧誠則在新聞報導發現，為了對抗新冠病毒，醫護人員為了避免防護衣破損暴露在病毒中，因此要忍耐悶熱和不便利穿上2~3層的防護衣，因此發明只要破損就會觸發警報的「可自動偵測破損的防護衣與生化衣」。彭晧誠說，自己在防護衣的內部用導電油墨印刷上弱電系統的單迴圈電路，若防護衣於運送時磨損或工作時破損，迴路圖形被破壞，就會形成斷路，觸發警報器，可在第一時間通知醫護人員更換防護衣。發明不僅獲得金牌，還己申請台灣與美國多國專利。
在大專校院部分，樹德科技大學師生團隊陳文亮老師和學生姚頴良、莊欣諭發明的「具變換用途的折疊椅」也獲得金牌，透過型態變換在座椅上設置大、小椅面，可升降讓成人與幼童共乘，還能任意伸長及翻轉椅背，供物品放置或作為幼童餐桌用，用途多也好收納。
這次獲得金牌肯定的作品還有國立台灣大學師生團隊陳賢燁、吳亭瑩、李沁芸、魏婉瑩、蕭家麒、王允彣研發的最新醫材「新型可調控光學特性及生物功能之人工水晶體」；國立陽明交通大學師生團隊林東毅、蔡明翰、葉心、林志虎、武玉可怡、胡潘清霞等人發明的「小孢子靈芝免疫調節蛋白（GMI）預防冠狀病毒感染與降低冠狀病毒引發的細胞激素風暴」；建國科技大學王俊傑師生團隊研發的「LED積木裝置」等。
產業界代表則有生展生物科技公司「運動抗疲勞益生菌：嗜熱鏈球菌ST7」、葡萄王生技公司「具預防聽力退化的發酵猴頭菇菌絲體發酵物-猴頭素A」等。