人氣蔥油餅老闆突然「看攏嘸」　竟是罹患血癌！

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中山醫學大學附設醫院眼科醫師洪毓謙表示，眼睛是人體唯一可以經由醫師非侵入性檢查，直接觀察到血管和神經的器官。因為免疫系統、血液、血管或神經相關的疾病都可能造成眼睛疾病，導致視覺障礙，所以偶爾也會發生因視覺問題至眼科就診，而懷疑有身體其他疾病，經檢查確診並進一步治療的案例。
洪毓謙曾遇過許多患有其他疾病不自知，至眼科檢查才意外發現並治療的病人，如糖尿病、高血壓、肝/腎膿瘍、血癌、腫瘤、免疫系統疾病、粒線體缺陷遺傳疾病、腦部動靜脈廔管等。
非感染導致視力模糊 確診「慢性骨髄性白血病」
江先生至就診時右眼最佳矯正視力0.2、左眼0.9，眼底檢查發現雙眼皆有散射性視網膜出血和Roth spots（橢圓狀視網膜出血，中心阻塞泛白），光學斷層掃描發現右眼有黃斑部水腫，因為江先生除了視力模糊沒有感染病徵，強烈懷疑有血液疾病。緊急轉介血液腫瘤科主任呂學儒門診，做更詳盡檢查，抽血報告顯示白血球將近42萬/mm3（正常值為4,000~11,000/mm3），幾乎是正常值40倍，血紅素則僅有9.6g/dl（正常值為13.0~17.0 g/dl），最後確診為費城染色體陽性的「慢性骨髄性白血病CML」，所幸透過口服藥物治療後病情獲得控制。
視覺障礙切勿輕忽 盡早就醫診治
洪毓謙呼籲，如有視覺障礙、視力模糊等情形，千萬不要輕忽，儘早就醫，經過詳細檢查診斷後才能即時治療，甚至可能因為眼科問題就醫而提早發現其他身體疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54692
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