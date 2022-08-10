百歲老人的「青春駐顏術」：別用肥皂洗臉、天天全妝　網友驚：英女王遇到對手了

我是廣告 請繼續往下閱讀
視頻裡的伯恩斯目光炯炯、充滿活力，和胡斯瓦開心自在地聊著，網友紛紛驚呼：「她看起來根本不像100歲！」甚至還點評：「英女王這次遇到對手了......」更讓網友感到不可思議的是，伯恩斯到了這個年紀居然還在工作！
根據外媒Insider報導，伯恩斯1922年出生，現在是俄亥俄州梅森市JoAnn Fabrics and Crafts公司的布料裁剪師，她從1997年就開始在那裡工作。「我喜歡我的工作，所以我想一直做下去。」伯恩斯認為，這份工作最好的地方，就是和她一起工作的人們、和親切的顧客。
在抖音上，胡斯瓦經常紀錄她們午休的日常：穿著綠色圍裙、帶著名牌，時不時在過道、櫃檯後面跳舞。有時她們會聊天，伯恩斯經常提起她20幾歲的時候，與她丈夫迪克相遇的故事。
網友們都被伯恩斯的魅力迷住了，胡斯瓦的視頻播放量高達1000萬，其中最受歡迎的一條——有210萬個讚和超過16,700條評論——胡斯瓦爾假裝用麥克風采訪伯恩斯："你想送給粉絲最佳的人生建議是什麽？"
伯恩斯回答：「勇往直前！」
這條視頻感動了無數人，甚至有個粉絲送來了一件印著「勇往直前」的T恤。
人們都很好奇伯恩斯的長壽秘訣，她回答：「好好照顧自己，多運動、讓自己忙起來！」她每天化全妝，從來不用肥皂洗臉，只用洗臉霜和保濕，這些都是她保持青春的秘訣，她還分享：「我平時都吃蔬菜和水果，不過我也很喜歡甜食。」
伯恩斯不抽煙，也很少喝酒，她還是八個小孩的曾祖母。「她就像一顆寶石！」胡斯瓦說起伯恩斯，「像一束行走的陽光」。
延伸閱讀
營養不均易感染重症、長新冠！ 醫推8大保健品強化免疫防護
欣喜懷孕卻被告知是「葡萄胎」孕婦崩潰 醫：超聲波掃描避免誤判