跳電惡夢2／台電虧損上千億　提高供電品質勢必要漲電價

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「台電在今年1月到5月總共虧損了600多億，還好他是官營公司，否則這種公司早就倒閉了，那虧損600多億還是納稅人的錢…我們只是把有形的成本轉變成無形的成本，但是還是社會大眾在去支應這樣子的電價。」翰可能源總經理莊景名說，「台灣的電價不應該這麼便宜，它應該反應國際事實，做適度的調整，然後這個會讓整個用電習慣會做改善」。
中央大學管理講座教授梁啟源也表示，台灣的電價是世界排名倒數，並未反映真實的成本，「一個公司淨值是負的，然後是供應油氣跟電力的公司（指台電及中油），淨值都是負的，台電還有三千多億核四要去處理，這樣子不會有問題啊？」
學者、業者大多同意，應適時反應成本而調漲電價。儘管如此，矛盾之處在於，因台電的供電品質在經歷了幾次全台大停電之後，令人不禁想問，究竟電價應該要到多少、民眾才能夠要求享有一個穩定的供電品質呢？
台電發言人吳進忠說，要有好的供電品質，便需要維持頻率穩定，因應再生能源併網，儲能系統可以穩定頻率、在機組跳機時快速反應供電、甚至未來要能夠進行削峰填谷，以應對再生能源的間歇性。
然而專家指出，儲能系統的成本高昂，預料會進一步影響電價。
綠色經濟研究中心助研究員陳中舜表示，電池業產業進幾年的發展快速，主要是為了運輸，也就是電動車的發展，而不是拿來做儲電，因為電池的成本過高，陳中舜預估未來若再生能源持續併網、發電量超過電網所需，除非電池成本能夠降低，否則就效益上來說，寧可棄電、也不會把過多的電力拿來儲存。
「看技術能不能進步吧，如果有（進步）就有機會，如果不行，會看到，即使到2050年寧願棄風棄電，也不願意儲。」陳中舜認為，做能量轉移，靠抽蓄水力會比較好，因為抽蓄量大而且速度快。
吳進忠表示「理論上是對的」，但是抽蓄水力受限於環境，在台灣很難做，因此他主張因應再生能源併網，還是要發展電池儲能。
此外，吳進忠也表示，隨著技術的進步還有價格下降，因為電池的成本會越來越低，「近期是因為俄烏戰爭讓原物料上漲，所以看起來電池（價格）就上來，否則就長期趨勢來講，電池的成本是要低。」台普威能源營運長李威儀也主張，儲能電池的成本已趨近可以商轉的價格。
若電池儲能是無可取代、必須要做的事情，另一個問題就是，儘管台電及儲能業者都主張電池成本會下降，但仍舊是高成本的設施，究竟會如何影響電價？學者對此憂心忡忡。
梁啟源說，做儲電跟過去只是做調頻是不一樣的，因為儲電的放電時間要更長，每一度電都會比現在只做調頻的價格再更高4到6倍，因為成本太高，而台電的政策又是要從民間收購，所以就必然要用很高的價格來收，否則沒有誘因讓民間去設廠。
不過吳進忠指出，儲能雖然貴、但是用量不多，因此影響電價不大，他並不擔心。他預估，未來儲能系統發展成熟後，可能平均電價會漲2%-6%，「根據國外的經驗都是這樣，他們是認為上限大概是在6%，輔助服務的費用大概是在6%，但是採用市場機制競價下來大概都是在2%左右。」
然而，就算儲能設施影響電價幅度不大，但儲能只是因應能源轉型時，眾多可能影響電價的因素之一。梁啟源示警，政府的估計都趨近保守，無論是因應國際間能源價格的節節高升，或是本來是高價的燃氣及再生能源持續增加的狀況下，電價都勢必持續上漲，梁啟源估算後拋出了「電價上漲幅度114%」的數字，並直呼「恐怖啊」。
電價未來是否會如學者預告的上漲幅度如此之大，還未可知，但發展儲能系統、高漲的進口能源、高價的再生能源等等，似乎都透露未來電價只會高不會低。
能源轉型是必然趨勢，因應能源轉型而發展儲能也是不可避免，究竟需要做多少儲能、要付出多少成本才是適宜的？李威儀總結表示，「最後還是經濟學在解釋，要不要很高的電費去換取一年沒有任何一個小時都不會停電，還是願意被停個兩三個小時但是電費減半，其實這是全民的議題，而不是台電的議題。」
「在再生能源使用越來越高的情況下，儲能就必須要做某個程度的搭配，所以我認為漲電價跟發展儲能應不牴觸，這都是未來幾年一步步要去做的事情。」莊景名說。