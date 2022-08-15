別讓教育僵化孩子！「邏輯思考工作坊」讓思考扎根

海博教育文化協會與影響力教育基金會共同策畫，舉辦好評如潮的「邏輯思考工作坊」，於8月19~22日由法國哲學思考踐行家褚士瑩及陳怡安，用三天時間，帶領小學五年級到國中三年級的同學們一同進行思考訓練，探索生活中的邏輯面對變動的未來，孩子需要基本功與邏輯思考力，面對每天所發生的各種問題，現代教育欠缺邏輯思考的訓練，導致學生們習慣於被動的接收知識，而非主動探討知識背後的原因、觀點。
三天訓練中孩子們必須不停動腦、不停表達意見、不斷接收他人想法，過程中可能會有許多違反直覺的情況出現，但這正是邏輯思考的魅力，懷疑你的直覺能力。人們時常會因為遇到違反自己直覺的事情而感到憤怒、焦躁、不解，這都是非常正常的現象，代表有在接收訊息、有在思考。透過困惑不斷地提出問題，而發掘出對的問題，答案也就隨之而來。
榮譽理事長林聰海表示，期望經由海博教育文化協會平台來聚合每一份善念與力量，感謝各界響應，為偏遠地區的孩子獲取更多更豐富的教育資源。執行秘書林世其認為，活動前與家長、老師三方共同進行課程設計與討論，有助於清楚接收彼此的想法，並於課程最後一天邀請家長共同參與孩子們的學習成果，透過親子共學讓家長成為孩子學習的隊友，在孩子成長路上給予支持並讓邏輯思考順利扎根。
由於疫情的關係，各地實體活動舉辦變得非常艱辛且不易。此次邏輯思考工作坊感謝晨悅診所及其他善心組織的捐款，才得以在睽違兩年後再次於海博教育文化協會會址舉辦實體課程，也期待老師與同學們腦力激盪所迸發出的燦爛火花，可以照亮孩子們的大腦，開始主動思考，學會問對的問題。