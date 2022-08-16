攜手國衛院　藥毒所建「新穎農藥皮膚過敏性評估平台」

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過去藥毒所已成功導入小鼠局部淋巴結細胞增殖分析法（local lymph node assay, LLNA）進行農藥皮膚過敏性評估測試，相較傳統使用天竺鼠具有判讀上較為客觀，也具有減少試驗操作時動物疼痛程度等優點，但無論如何仍需使用實驗動物並可能造成動物不適。
因此，藥毒所於109年起，與國衛院生技與藥物研究所及台灣大學獸醫學系合作，以「健康危害途徑概念（adverse outcome pathway, AOP） 」做為評估策略基礎，共同建立新穎人工智慧演算平台，可提供農藥單一有效成份及混合物成品的皮膚過敏性評估。
藥毒所解釋，電腦模擬工具相較其他替代試驗，一般具有較低執行成本及低耗時等優勢，並可以同時預測多種化學物質，藉由人工智慧與大數據分析學習能力，了解化學結構與毒性反應關係，可提供快速辨識多種毒性反應終點能力。
藥毒所表示，做為台灣農藥安全評估與毒性測試官方代表機構，與國衛院及台灣大學等機構組成研發團隊，藉由數據庫資料取得經驗之優勢及整合各單位技術量能，建立新穎農藥皮膚過敏性評估平台，為台灣首例也是世界少數針對農藥產品皮膚過敏性評估之電腦模擬技術研究，相關技術可再整合其他替代試驗做為有效的綜合測試與評估策略（Integrated Approaches to Testing and Assessment, IATA），並期望導入未來我國農藥管理法理化毒理試驗準則等法規規範項修訂策略之一。