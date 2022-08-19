石虎家族接力嗨翻暑假！YOYO家族、小青蛙劇團共譜樂回憶
台灣近幾年積極維護石虎生態，不僅中央政策與路段多有相關保育措施，地方活動的吉祥物更有可愛的石虎現蹤！台中吉祥物「石虎家族與歐米馬」於今（2022）年8月持續接力登場，在第一場8月7日的活動精彩落幕後，緊接著將迎來8月21日第二場見面會，當天包括有好朋友YOYO家族來炒熱氣氛，以及豐富趣味的音樂演出，還有神秘嘉賓、互動攤位，讓親子一同用歡樂笑容共度美好的假日午後。
回顧今年第一場「石虎家族與歐米馬」見面會，當日適逢父親節前夕， 現場許多爸爸媽媽帶著寶貝同樂，打造專屬小朋友與石虎家族的記憶。而8月21日於南區健康公園啟動第二場見面會，當天會有小朋友喜愛的月亮姐姐、KIWI姐姐、鳳梨哥哥等超人氣哥哥姐姐，帶來耳熟能詳的卡通組曲。
另外，月亮姐姐與樂虎、來虎也以輕快的舞步唱跳出主題曲「台中石虎GOGOGO」，透過歌曲介紹石虎家族成員的個性，同時融入台中在地特色美食。而台中市府更邀請深耕台中多年的小青蛙劇團，演出吸睛且寓教於樂的兒童劇《小木偶奇遇記》，活動最後還有機會與石虎家族合影留下珍貴夏日回憶的照片。
「石虎家族FUN遊台中」是吉祥物和粉絲們的年度重要活動，每年石虎家族會到不同的行政區域辦理見面會，今年除了有好看的表演節目，還有趣味的互動攤位。但可別忘了，當天來到活動現場，除了參與好看的表演節目，趣味的互動攤位，現場民眾只要拍攝任其中一場可識別為當日活動現場的照片，上傳到石虎家族臉書，並在活動貼文下方留言「快來跟石虎家族一起FUN遊台中！」，就有機會抽到無線手持吸塵器、石虎家族專屬手提袋或吸水杯墊，讓大小朋友盡情樂一「夏」！
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