稻米年超產20萬噸！陳吉仲推2招　收入保險理賠率已222%

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陳吉仲提到，除超產問題，台灣約有4萬公頃農地長期連續種稻，不利農地永續利用，因此自110年起針對基期年農地實施「稻作四選三」措施，農民自今年第2期作起，於申報時滾動檢核前3期作，至少須1個期作申報其他非種稻措施，當期才能申報繳交公糧，期望藉此促進稻米供需平衡，也建立水旱輪作制度。
另考量取得有機、友善耕作或產銷履歷驗證者，其耕作模式對環境較為友善，陳吉仲也說，符合該等資格者，得不受限制，而為引導易缺水停灌區域調整第1期耕作模式，轉型旱作產業，也推動水資源競用區大區輪作，降低水情導致的農業經營風險，並輔導農民轉作玉米、高粱等雜糧。
值得注意的是，農委會放寬特定農業區及一般農業區農牧用地，種植硬質玉米及青割玉米也得申領契作獎勵金，並輔以協助農友購置生產所需的機械及乾燥倉儲設備，及媒合大專業農及農會承租休耕地轉作硬質玉米後，陳吉仲分享，種植面積預估從去年1.5萬公頃成長至2.1萬公頃，增加6000公頃，青割玉米亦從去年0.89萬公頃成長至1.0萬頃，增加1100公頃。
陳吉仲也提到，大豆透過大糧倉計畫強化產銷鏈結及推動學童營養午餐每月增喝一次豆奶，本年度增加種植面積超過1200公頃，全年達0.59萬公頃；契作高粱在積極媒合金酒公司與臺灣集團產區農會合作下，種植面積亦從去年約100公頃成長至本年1000餘公頃。
農委會近年積極推動農業保險，規劃由保險制度承擔天災造成的生產風險，並擴大保障範圍，包含由極端氣候引起複合性疫病、蟲害等災害。陳吉仲說明，自今年第1期作起正式開辦水稻收入保險，獲得農民大力支持，投保件數達19.4萬件、投保面積15萬公頃，投保率達85%。
部分地區因出穗時遇梅雨，稻穗感染稻熱病致空包彈，影響水稻收成產量，陳吉仲進一步指出，經核算推估應理賠約4.38億元，為保費收入1.97億元的222%，農委會已促請農險基金啟動理賠，讓農民的損失可以儘速得到補償，填補營農損失。
陳吉仲也提醒，因應全球氣候變遷日趨嚴重，致災減產態樣多元，為協助農民分散營農風險，近年來致力推動農業保險，目前已開發26種品項、40張保單，第2期作水稻收入保險投保期限至8月31日，請農民把握時效踴躍投保，讓營農生活更有保障。