航海人員測驗登場！陽光男孩海上遊歷　從選擇航海系開始

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聖佑平常喜歡在網路上瀏覽文章，曾經偶然看到航海相關的宣導資訊，啟動了他心中關於航海的一點點火苗，心裡的聲音告訴他也許在海上就可以闖出另一片天，於是就讀普通高中的他，畢業後選擇進入航海科系就讀，也開啟了他進入航海世界的第一扇窗。
107年的暑假，聖佑大三準備升大四時，因為在學校就已經修畢相關公約課程，因此以提供學分證明的方式第一次報名參加航海人員測驗，他覺得現行航海人員測驗分科及格的制度非常友善，只要3年內通過5個科目的測驗就好，對於比較不擅長考試的人可以有比較多的時間準備，分階段幫自己設定目標也比較容易達成。
聖佑目前在長榮海運長達輪擔任三副，主要的工作一般是準備進出港文件及滅火設備管理等，他也還在學習當一個稱職的三副。想起他最難忘的一趟行程，就是在前往阿拉斯加的航線上，看著靄靄白雪飄落在駕駛臺的玻璃窗上，心中莫名的興奮與感動。那一晚的他當值航行中，茫茫的大海一片寂靜，突然夜空中漸漸飄起雪來，這是在臺灣長大的他從未經真實感受過的下雪場景，這一瞬間彷彿世界停止轉動，只剩下他一個人享受這一切。
船員這個行業其實是個不錯的選擇，船舶操作是專門技術也是藝術，聖佑說船舶能夠安全航行，需要船上各職級船員各司其職才能維持航行運作，未來還有很多要學，他也會繼續學習，精進自己的技能及技術，他也鼓勵大家不要對自己設限，人生有無限的可能，多去看看外面的世界，拓展自己的視野。
航港局表示，考畢試題及答案將於8月22日在交通部航港局第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0航海人員測驗管理子系統公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束之次日起3日內，亦即於8月24日前，登入「航海人員測驗管理子系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，就疑義之試題航港局將邀請專家學者釋義，並召開試務督導會議審查，審查結果將另行公告。