後醫系復甦！美女藥師重拾書本　想當精神科醫師圓夢

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高醫大醫學系教授蔡淳娟團隊曾發表研究指出，當初後醫系希望培育人才投入偏遠地區或基礎醫學研究，卻事與願違，發現學生適應不良，後醫生基礎醫學成績不如傳統醫學生，以及無法選到真正想去偏鄉服務、或從事基礎研究的學生；當時的後醫生，很多是沒考上醫學系，只好先讀別的科系，畢業後再進入醫學系，想趕快畢業、當開業醫師賺錢。
陽明大學於1982年成立後醫系，是我國最早成立的，但也最早急流勇退。陽明交大醫學院長陳震寰日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，後醫系難找到理想中的跨領域學生，招到的多是大學就讀藥學、護理系，在生物醫學領域有優勢，而「電機、機械系畢業生考不過這批學生」，再加上後醫系學生畢業後多半選擇當開業醫師，而非投入醫學跨領域研究或結合工程去創業，學生動機、學校沒有提供跨域課程等，都不符合當初設立目標，便停招了。
台灣醫學院評鑑委員會主委張上淳提到，後醫系理想上是像美國系統，學生先讀完大學學士、比較確定人生方向後，再來決定是否要進入醫學系，成為跨域人才，但實施後沒那麼理想，後醫系學生素質不如傳統醫學系學生，且常招收到一批認為醫科出路較佳，但志向不見得明確的學生，凸顯後醫系發展有其限制。
後醫系新生：完成學醫夢想、想從醫陪家人
清大後醫系新生游涵喻從就讀台大藥學系期間就半工半讀，負擔自己的學費及生活費，持續到碩一，後來因經濟因素休學，在家附近的藥局擔任藥師來照顧家庭。如今家庭經濟壓力稍稍減輕，讓她得以重拾學業，她說，「公費制度幫助我更接近學醫的夢想。」
雖然就學期間得花許多時間打工，但游涵喻仍儘量抽出時間從事社會服務，包括到泰國偏鄉小學擔任志工教授英文、曾創辦英文讀書會、將活動收入捐給慈善機構。休學期間，發起關懷憂鬱症患者行動，每天撥出1小時陪伴病友，這些經歷鼓舞她想成為第一線精神科醫師，並投入相關研究的志向
興大後醫系新生、34歲的楊有承畢業於中央大學地球科學系，原想到美國攻讀研究所，從事天文研究，但大二那年母親因肺腺癌病逝，家中經濟困頓，想趕快賺錢，於是轉攻讀交大光電研究所，畢業後進入科技業工作。
楊有承當了工程師6年多的時間，他說，雖然科技業享有高薪，但工時長、時常得出差，一年內有半年幾乎都在中國，在疫情嚴重時，還被公司逼出差，老婆也常常抱怨，無法陪伴家人，因而讓他萌生轉職的想法。
他說，當初媽媽生病時，自己跟醫護人員有許多互動，讓他對從醫有憧憬，再加上後醫系考科跟理工有重疊、醫生薪水不錯、又不用到國外出差，可以多陪伴家人，才想報考看看。對於公費下鄉服務，他說，自己可以接受、也想清楚，未來想自行開業、當新陳代謝科醫師，願意繼續在偏鄉服務。
後醫系考生：從醫考量薪資、社經地位
此外，也有考量到現實因素的學生，一名網友在DCARD上表示，自己是三類背景，在學校感覺不太出醫師、中醫師和其他職業地位的差距，但畢業後看到西醫、中醫雖然負的責任大，但有相對豐厚穩定的薪資，因此花了幾年才考上後醫系。
另一名報考後醫系的考生表示，選擇考後醫，主要是大學選錯科系、選到發展不太好的傳產業科系，後來暸解到相關行業薪資、前景不佳，因此想轉換到較賺錢的領域，如電資或醫學，考量自身coding能力沒那麼好，所以選擇醫學這條路。他提到，在後醫系報名表、自傳當然不可能這麼寫，只能編一個充滿充滿人文關懷、非功利性的想當醫師的動機，但不知道面試會不會很容易破功。
蔡淳娟研究建議，後醫系應建立健全的招生制度，才能挑到適合習醫的學生。