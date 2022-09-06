放棄高學歷、台積電工作　後醫系新生盼科技力助偏鄉醫療

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台灣醫學院評鑑委員會主委張上淳日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，公費生與培育跨域人才有衝突、矛盾之處，公費醫學生設立目的是希望學生畢業後，能到醫療資源缺乏、偏鄉離島地區服務，且有服務期限，並期待服務期滿繼續留在當地照顧民眾，這與跨域醫療人才，如醫學科學家、醫學工程師、智慧醫療、AI開發的跨域專業人才不太一樣，因為跨域人才到偏鄉後難以延續研究能量。
嘉義基督教醫院副院長周恬弘提到，後醫系僅4年、課程緊湊，前2年學基礎醫學、後2年到醫院實習、接受臨床學科訓練，4年間要跨域訓練和研發相當吃重。公費醫學生畢業後或訓練後須下鄉服務多年，不僅專科技術不易持續精進，要與跨專業領域團隊成員一起密切合作的機會也將大幅減少，學校端需慎思學生下鄉是否真有機會結合其他學科、具備科學研發能力，恐怕對跨域人才培育與研發的目標大打折扣。
清大後醫系新生：盼藉科技力協助偏鄉
清華首屆後醫系單招放榜，共錄取23名公費生，包括「自然科學組」22名及「智慧資訊科技組」1名。
清大指出，本屆共有3位錄取新生畢業自美國洛杉磯加大（UCLA）等海外名校。其中葉怡佑畢業於美國聖地牙哥加大（UCSD）醫學工程系，並獲美國耶魯大學、賓州大學、哥倫比亞大學3所常春藤名校及約翰霍普金斯大學碩士班錄取。
擁有亮眼學歷的她受疫情影響，前年返台遠距上課，課餘跟著醫師到基層義診，見到第一線醫療資源及人力短缺的困境，決定加入公費醫師的行列。
葉怡佑對醫材的研發特別有興趣，大學時曾參與研發可攜式的敗血症檢測儀。她表示，這款方便攜帶且平價的敗血症檢測儀，能讓病患不需要去大醫院，在地區小診所就能培養並精準判讀造成感染的細菌種類，且判讀時間也從過去的2天縮短為6小時。她從研發中，看見科技研發對基層醫療產生的重大影響，並加深報考後醫系的決心。
「智慧資訊科技組」唯一錄取生周明瑾，今年剛從陽明交大加速器光源科技與應用碩士學位學程電子組畢業，並已獲台積電預聘書。研究所期間，她想將科技運用在助人醫療上，因此選擇在醫學領域重新開始，並在現有的研究基礎上，從事醫學影像及AI人工智慧輔助診斷平台的研發。
周明瑾坦言，做出這個決定並不容易，尤其是面對希望她畢業後投入科技業的家人，得花許多心思說服他們並取得支持。她認為，清大後醫系的課程規畫結合了臨床與基礎醫學研究，可以帶給她飛躍式的成長，「我希望未來能成為研究型醫師，同時將科技推廣到偏鄉，用更高的效率彌補人力的不足。」
興大後醫系新生：看見偏鄉問題、立志留在偏鄉改善城鄉差距
興大後醫系新生、25歲的張宏軒前年從中國醫藥大學醫學檢驗生物技術系畢業，在榮總玉里分院擔任醫檢師近半年，實際感受到偏鄉醫療的匱乏，再加上醫檢師只能提供醫療數據、做診斷輔助，能為病患做的事情有限，為發揮專長、改善醫療的城鄉差距，因此決定加入公費醫師行列。
張宏軒說，從小受腎臟內科醫生的父親薰陶，立志要當醫師，可惜大學沒考上醫學系，只能先讀相關科系，從中更確定從醫的志向，也有感於醫檢師能做的有限，希望作為醫師為病患診斷、制定療程，擔起更大的責任。
來自台中的張宏軒提到，也是軍費生的父親在花蓮玉里開診所10年，看著父親台中、花蓮兩邊跑，卻樂此不疲，自己多少也受到影響，想在偏鄉服務，並在父親協助下，先到玉里擔任醫檢師半年，看看是否能適應偏鄉環境。
他說，偏鄉高齡化問題嚴重，照護人口多是老年人、慢性病多，但子女多在外縣市工作，若沒有照護者，慢性病惡化機率高，若變成重症，偏鄉醫療資源、照顧能量都很缺乏，像玉里地區就無法處理腦中風、心肌梗塞等急重症，得轉院到花蓮慈濟醫院，轉診時間長、病人風險也高。
他提到，資源缺乏主要是沒有相關醫師、人員、設備等，當地醫院不願砸錢增添設備，通常是考量到偏鄉留不住醫師，怕醫療人員中斷，設備只能閒置，因此他才想投身偏鄉服務、為偏鄉醫療注入更多人力、改善城鄉差距。他說，因應偏鄉老年人多的需求，未來想往內科發展，專注在醫療推理與成人照護。
他說，實際看見偏鄉醫療的需求與問題後，希望這些學校在課程與訓練都能對應偏鄉需求，畢竟都市醫學的訓練不適用於偏鄉，擔憂後醫生離開學校、下鄉後，學無所用，就會想要離開，偏鄉依然留不住人才。