特企／宮崎縣百年知名酒造　中秋獻禮最合適！

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此外，本次宮崎燒酒會活動，共計獻上13種燒酒讓大家品嘗，酒精濃度從最低12%至最高44%，最後再緩緩降回到12%的酒精濃度，讓現場酒友的品酒過程有如坐元霄飛車般的享受。
日本第一的燒酒縣，宮崎燒酒會要和台灣民眾以酒會友。自9月9日起至9月22日、為期兩週的燒酒試飲，來店消費即可免費享用一杯燒酒，店家資訊如下。
1.絢鳥 あやとり 炭火燒鳥
TEL：02 2564 1658
10459台北市中山區民生東路二段58號1樓
營業時間: 星期一至星期六18:00–01:00 (周日休息)
最後點餐時間:串物 11:30、炸物 11:00
https://goo.gl/maps/oiLW22qchifbRz9U7
2.京丘・炭火燒鳥專門店 Very Chill Yakitori（居酒屋）
TEL：02 2713 0957
104台北市中山區遼寧街185巷21號
營業時間: 星期一至星期六18:00–00:00 (周日休息)
https://goo.gl/maps/A6rYHB7xNwzoHCGn7
3.心白 (日本酒bar專門店)
10491台北市中山區松江路372巷28號
營業時間:
週五與週六18:00~01:00
週二週三週四週日18:00~00:00
(周一休息)
最高品質的職人精神霧島酒造株式會社
「燒酎文化為食文化之根基」是霧島的中心思想，在這樣的思維下孕育出代表商品《黑霧島》；在與九州這塊土地共生的前提下，以專業技術加上絕不苟且的職人精神，一百多年來持續以平實的價格提供至高品質的商品。
霧島的釀酒哲學
堅持人工篩選，採用擁有豐富澱粉、被稱為最適合釀造芋燒酎的九州產「黃金千貫」，以霧島火山作用下的冷冽明水「霧島裂罅水」製麴，並使用自家改良蒸餾機完整保留霧島燒酎經典風味，在時間淬鍊變化下儲藏其美味，由調酒師確認每桶原酒狀態，再精準決定調和比例，和銷出最高標準的霧島燒酎。
擁有120餘年歷史的井上酒造所帶來5款燒酒，「日向夏」是使用宮崎特產的柑橘所釀造出來的利口酒，口感清爽、帶有剛剛好的苦味。宮崎特產的柑橘「日向夏」帶有清新的酸味以及恰到好處的微苦。除了可以配冰塊純飲，也可以加碳酸水或熱水等方式享用，你將會有意想不到的味覺享受。｢孤獨的天使」是使用椰棗以葡萄酒酵母發酵後，儲藏於橡木桶熟成的類白蘭地燒酎，以濃郁飽滿的的果香及其溫潤的口感為最大特徵。椰棗在埃及、伊朗等沙漠地區生長為主，甜味重、營養價值高，灼熱的果實賦予「孤獨天使」生命般的風味，擁有琥珀色的椰棗燒酒，為日本本格燒酒中的逸品。
此外，被譽為柑橘類生產大縣的宮崎縣，「井上酒造」特別使用柑橘類水果，以燒酒為基底生產出水果利口酒：檸檬利口酒、柚子利口酒、還有平兵衛醋柑橘利口酒，適合女性朋友喝的3款每一款都是果汁感十足。
選用宮崎日向市產的檸檬酸度奔放，搭配銘酒「爽飫肥杉」為基底讓尾韻帶出自然的澀度讓整支作品立體起來。果汁使用占比40% 品飲時彷彿是在品嘗檸檬般天然。2021在43 個國家9247支檸檬酒作品中脫穎而出，獲得法國里昂大賽爽快檸能酒銀賞，是款身受海內外喜愛的清爽作品。
近百年才發現的宮崎縣原生柑橘品種：平兵衛酢使用，具有難以移植與產量特別稀少等種植困境，但其蛋白質與類黃酮含量高居同屬之冠。此款使用平兵衛酢果汁占比為40% ，開瓶香氣帶有淡淡的柑橘皮脂香氣，入口滑嫩配合尾韻滾出乳脂氣息實屬特別。除了營養價值外酒體平穩的口感與柔和的酸度，可以輕易與市場產品做出區隔。
日向市的柚子早已因為高質量而聞達日本，此次奢侈的使用柚子汁於釀造中，高達40%的果汁含量甫開瓶高雅的柚子香氣奔竄而出，入口的綿密感搭配輕柔的酸度包覆；就像在品嘗柚子的多汁與新鮮。
櫻之鄉酒造推出的「日南海」是一款從甘薯至酵母、麹米，100％選用宮崎縣產原料的本格芋燒酎。以注入酒杯時散發甘薯特有的芳醇、甜香及在口中擴散的強烈甘醇為其特徵。除了基本款的加冰或熱水飲用外，加入蘇打水中飲用，華麗的香味能夠更加地得到提升。請務必品嘗看看由負責釀酒的蔵人們以故鄉日南清澈湛藍的大海為印象打造的芋燒酎。「銀鼠 Ginnezu」是日本的傳統顏色之一。使用杜松子，將「日本純正燒酒」和西方的「GIN 琴酒」完美融合。宮崎縣日南市的檸檬風味高調展現在此款琴酒中，並以雪松，櫻花，檸檬草和香菜籽調味，散發出生動的香氣和濃郁的味道。
落合酒造場推出的「風の梟720ｍl」一口喝下後，溫潤的清香襯托出大麥的清爽及甘美，清澈透明地的風味在口中輕柔地散開，沒有多餘的刺激、達到完美平衡的調和，是一款以漸漸於口中消逝的餘韻為其特徵的麥燒酎。另一款「鏡洲GINGER Silver label」是使用熟成生薑、麥、米麴、生薑 大麥(國產Nishinohoshi)，並採用單式減壓蒸餾法製成的燒酎，生薑獨特的清涼感與淡雅甜味，非常好入口，加入冰塊、水、蘇打水一起飲用、將會享受到高雅的風味微澀的口感。
引以為傲的調和工藝
「如果今天裝有A燒酎的一杯酒，混入一滴不同味道的B燒酎，即便僅有千分之一的微小差異，若辨別不出其中異同，就沒有資格自稱是調酒師！」這句話是日本首屈一指的調酒師，也是霧島酒造第二任社長江夏順吉的口頭禪。
燒酎的調和工藝是一門高深的專業技術，調酒師技藝的優劣與否，在於是否能在調和時區分味道千分之一的差異。依循江夏社長訂定的「甘潤」、「濃醇」及「豐潤」三個口感準則，傳承調和技術的職人們，至今仍以絕不妥協的精神，打造每瓶霧島燒酎。
嚴選南九州大地孕育的「黄金千貫」，及帶給酵母菌最佳發酵環境的清冽天然水 「霧島裂罅水」，創造出百年經典本格燒酎「黑霧島」，口感甘潤香醇、清爽明快、尾韻乾淨俐落。
同時，霧島酒造的另一款經典是「赤霧島」、口感甘甜、香氣高雅，其豐富的香氣源自其原料的紫心甘藷「紫優」。「紫優」為紫心甘藷中的頂級品種，其中的「花青素」與燒酎釀造時所生成的檸檬酸產生反應後，會使得燒酎的酒醪染成一片紅色，因而得名。紅色紫優特有的芬芳和甘甜是其特徵，酒香雅致脫俗，口感清甜悠長的正宗芋燒酒AKUGARE蒸留所位於宮崎縣日向市東香町，2004年成立的燒酒場。
雖然是新的燒酒廠，但是對於品質非常有自信，使用傳統的甕壺，不息成本與人力製作最好品質的燒酒。其所帶來的兩款燒酒「AKGARE BLUEあくがれブルー」和「M3(常圧蒸留タイプ） 」雖然是常壓蒸餾型的燒酎，但卻柔和又有衝擊感，爾後後韻帶來清爽感。AKUGARE的燒酎厚實又美味、風味豐富，作為贈品也是十分合適。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！