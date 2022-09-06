台電黃金盛典藝術祭中秋登場　金瓜石百年神社將重新亮相

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台電說明，金瓜石神社創建於1898年，並於1936進行改建，是台灣歷史上第3座神社，是當時水金地區重要信仰指標，後來因戰爭遭損壞，僅存2座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與樑柱，並於2007年列為新北市市定古蹟。
台電在2017年啟動神社修復計畫，由建築師張興傑以殘跡保留、保護樑柱不倒方式修復神社古蹟，期間陸續發掘第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，並依歷史文獻沿參拜道路種植上百棵櫻花樹，修復作業歷經5年完成。
台電指出，為了讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，此次更將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。
台電搭配百年神社重生，將於中秋連假，也就是9日至11日期間推出「黃金盛典藝術祭」，首日神社啟用儀式將由曾獲《紐約時報》專題報導的驫舞劇場表演《與百年相遇的美好》，舞者以舞步帶領漫步神社參道及登頂神社遺址，11日則在太子賓館演出。9、10日晚間，瓜山國小則由甫獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒率領布拉瑞揚舞團，首度於戶外演出大作《路吶》。
台電提到，3天藝術祭皆有金瓜石神社文資導覽，由古蹟修復與AR團隊和文資專家堀込憲二教授，介紹修復過程及透過AR體驗重現百年古蹟。另外，還有國寶級草編匠師李龍師傅草編工作坊，驫舞劇場、布拉瑞揚舞團舞蹈工作坊等，引領民眾透過不同感官走讀金瓜石礦山的黃金歲月。