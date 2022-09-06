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虹夕諾雅谷關出包害老婦骨折！消保官教「3招」自保權益

▲日前有一名老婦人在虹夕諾雅谷關飯店公共空間摔跤骨折，消保官王德明強調，公共空間也屬於飯店的一部分，理應做好關懷賠償。（圖／投訴人Joy提供）
▲日前有一名老婦人在虹夕諾雅谷關飯店公共空間摔跤骨折，消保官王德明強調，公共空間也屬於飯店的一部分，理應做好關懷賠償。（圖／投訴人Joy提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-06 18:31:21

日本星野集團旗下的「虹夕諾雅谷關飯店」飯店，傳出有民眾帶著老母親去度假，卻意外在公共閱覽室摔跤骨折，事後飯店對於受害者不聞不問，氣得當事人上網貼文控訴。行政院消保處消保官王德明指出，根據《消保法》規定，就算是公共空間也算是飯店的一部分，業者除了要有完善的提醒與防護措施以外，若發生意外應該立即妥善處理，如果消費者覺得飯店處理有問題，當下首先應該先拍照、錄影存證，事後可向消保處或各地消保官提出申訴，確保自身權益。

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王德明指出，消費者到了一個陌生的環境，風險相對來說是比較高的，業者有義務做好防護措施或提醒告示，過往曾經發生過下雨天百貨公司顧客，因為地滑而摔跤，最終業者因為沒有做好防護與提醒而遭法院判決有賠償責任，由此可知，這起事件的飯店業者有義務負起責任妥善處理，

王德明強調，通常發生這種意外，當下飯店人員應該立即關懷並且協助送醫，而這類大型業者都會被要求投保公共意外責任險，事後也應該協助消費者進行理賠，這才是妥善處理之道。

至於消費者該如何保障自己權益？王德明提醒，除了事發當下應該做好拍照、錄影存證，事後也應該把就醫收據、診斷證明備妥，若業者都沒有任何回應，可向消保處或各地消保官提出申訴，或是向法院提告爭取權益。

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