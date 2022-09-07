小朋友流黃膿鼻涕別忽視！小心急性細菌性鼻竇炎恐傷視力
9歲的阿噹（化名）在預計要接種兒童新冠肺炎疫苗前，體溫測量顯示37.8度，醫師問診後得知，小朋友一早有出現頭痛，最近3天也有「鼻塞」和「黃膿鼻涕」的症狀，於是醫生建議暫緩疫苗接種，先至門診作評估，經過檢查後發現阿噹口腔內有多顆蛀牙及補綴痕跡，喉嚨後壁有鼻涕倒流，同時左側顴骨周圍有敲擊疼痛，進一步安排Ｘ光片檢查，發現左側上頷竇不透明度增加，診斷為「急性細菌性鼻竇炎」。收治病例的書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，過敏性鼻炎患者或急性上呼吸道感染後，出現黃膿鼻涕、臉部腫脹疼痛等急性細菌性鼻竇炎相關症狀時，應儘早就醫鑑別診斷，且不可自行停藥，以免治療效果不佳，甚至併發蜂窩性組織炎。
蘇軏表示，急性細菌性鼻竇炎常發生在「急性上呼吸道感染後」或是「過敏性鼻炎」患者身上，患者的鼻腔及鼻竇黏膜因呼吸道感染、過敏，導致發炎和腫脹，進而使分泌物增加，一旦鼻竇出口阻塞，分泌物無法排出，細菌就容易滋生，進而引起急性細菌性鼻竇炎。
急性細菌性鼻竇炎的症狀有許多面向，蘇軏指出，包括鼻塞、黃膿鼻涕、臉部腫脹疼痛、嗅覺異常都有，部分患者也會同時會有發燒、頭痛、咳嗽、口臭的狀況。診療時，可透過病史、理學檢查及X光片檢查進行鑑別；治療上，蘇軏表示，急性細菌性鼻竇炎多以「藥物」緩解症狀，常見有抗組織胺、化痰止痛藥等，患者同時需配合10～14天的抗生素療程，並且依醫師指示回診，才能確認治療反應，不能因為症狀稍有改善就自行停藥，避免治療效果不佳，甚至併發蜂窩性組織炎，嚴重的話還會影響視力。
針對急性細菌性鼻竇炎的患者，蘇軏強調，日常除了多補充水分外，鼻涕特別濃稠時，會擤鼻涕的孩童要儘量把鼻涕排出，3歲以上能配合憋氣和用嘴巴呼吸的孩童，可用「洗鼻器」進行鼻腔沖洗，或是透過洗澡時的熱蒸氣，加速排除鼻腔中濃稠的分泌物，以上對於症狀的緩解會很有幫助，再遵照醫師指示用藥，幾䅰上就能緩解身體不適；最後提醒，過敏性鼻炎患者或急性上呼吸道感染後，若出現黃膿鼻涕、臉部腫脹疼痛等相關症狀時，應儘早就醫診斷，才能降低產生併發症的機率。