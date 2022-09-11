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茶坊品茗、古道健行賞秘境
從基山老街散步經過「九份茶坊」，門前有個「翁山英故居」解說牌，據說這是九份年資最久的建築，藝術家洪志勝30幾年前買下這個曾經破敗的老屋，1991年以保存的角度重新整修，開設九份茶坊為老屋注入新靈魂，這棟建築在2004年被列入新北市文化保護的歷史建築。九份茶坊是引進九份藝文茶館的先行者，在豐富的生活藝術作品中品茗賞景，帶動「上九份喝茶」雅致風潮，現有20幾家茶館，豎崎路上的「阿妹茶樓」也頗受歡迎。
九份、金瓜石山區因為採礦修築許多道路，加上原本淡蘭古道路徑，沿著浪漫的102號縣道，山間健行古道四通八達，有些可達昔日採礦遺址，有些直達360度環景山頭，還可以串連成O型路線，饒富趣味，金瓜石最大的黃金礦脈「本山礦場」地質公園必遊。約6公里長的草山戰備道，可達已廢棄的草山雷達站，是一個視野無遮蔽的戀人秘境。
芋圓小吃到無菜單料理
到了九份，自然不能錯過最具代表性的芋圓，相傳芋圓是源起瑞芳的小吃。九份較具代表性的芋圓店，有豎崎路接近九份國小的「阿柑姨芋圓」，和基山街上的「賴阿婆芋圓」，阿柑姨芋圓內用的空間還可以欣賞九份海景。
順著豎崎路向上到九份最高點，有一家現代民宿以日本作家村上春樹第一部作品「聽風的歌」為名，民宿每個房間都以村上春樹的著作命名，躺在床上就能欣賞180度的無敵海景，頂樓餐廳居高臨下，晚餐可以預訂無菜單料理，另也提供三層式極為華麗的英式下午茶，是遠離九份人潮浪漫的新選擇，而且好停車。
景點資訊
金瓜石地質公園（本山礦場）
地址：新北市瑞芳區102縣道18公里處
九份阿柑姨芋圓
地址：新北市瑞芳區豎崎路5號
電話：02-2497-6505
FB：九份阿柑姨芋圓
時間：週一至五09:00-20:00、六至日09:00-21:00
消費：招牌綜合芋圓冰50元
九份茶坊
地址：新北市瑞芳區基山街142號
電話：02-2496-9056
FB：九份茶坊【Jioufen Teahouse】
時間：週一至五12:00-19:00、六11:00-20:00、日10:30-18:00
聽風的歌
地址：新北市瑞芳區崙頂路111號
電話：02-2406-2277
FB：聽風的歌民宿餐廳
這篇文章 新北景點｜水金九懷舊散策 茶坊品茗、古道健行，黃金山城的華麗轉身 最早出現於 行遍天下旅遊網