生病別再亂吃藥！「3大原則」必須掌握：加快復原又安心
每年9月17日是「世界病人安全日」，今年搭配倡導的主題是「用藥安全」，世界衛生組織（WHO）曾指出，在可預防的醫療傷害中，有一半是因為用藥造成的，因此若能預防錯誤用藥，全球衛生總支出甚至可以節省420美元，台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，病友應掌握「了解、核對、詢問」等3大重要步驟，嘗試去降低潛在的用藥風險，衛生福利部次長石崇良也強調，近年新冠疫情加劇了用藥相關傷害的情況，希望能透過政策和目標的推動，促進病人和醫療團隊的溝通，創造「醫病雙贏」的完美結局。
台灣病友聯盟理事長吳鴻來本身是洗腎多年的病人，她在治療過程中，注意到一些腎友屢次因用藥受到傷害，甚至還登上報紙，深入瞭解後才發現，多數用藥傷害來至於制度缺陷、人員疲勞、環境條件等外在因素，尤其「同時服用2種以上藥物」的病友，更容易因疏忽而陷入生命危急。於是她意識到，平時接受醫師問診時，一定要主動告知自身病史及藥物過敏紀錄，領藥時也要和藥師再三確認服藥方法，服藥後，密切觀察身體狀況，只要牢記「了解藥品、和對劑量和服用時間、詢問醫療專業人員」3大要點，就能替健康多買一份保險。
醫療改革基金會執行長林雅惠也指出，台灣目前平均每2.8位國人，就有1位是多重慢性病族群，共計800萬國人罹患2種以上慢性疾病，其藥品項數為6~18項，多重用藥的潛在不適當風險本身就較高，加上部分患者因為擔心染疫，不僅減少必要就醫，還自行購藥紓解身體不適，更增添用藥不良反應的風險，由此可知，安全用藥的觀念建立，除了政府、醫藥專業與廠商有責任外，民眾自己也應做好自我把關，必要時勇於詢問，才能築起「用藥安全網」。
衛生福利部次長石崇良指出，由於新冠疫情，有關用藥相關的傷害明顯加劇，而歷年來，台灣依循WHO國際病人安全方針，每2年修訂國內病人安全目標，並推動相關政策，今明2年包含，促進醫療人員間團隊合作和有效溝通、營造病人安全文化、提升手術安全、預防病人跌倒及降低傷害、提升用藥安全、落實感染管制、提升管路安全、改善醫病溝通、維護孕產而安全等；此外，衛福部今年也成功推動「醫療事故及爭議處理法」，希望透過即時關懷、事故調解、事故預防等3原則，全面性解決醫療事故問題。
藥師公會全聯會理事長黃金舜呼籲，為有效保障民眾用藥健康，需要整個社會，包含醫事單位、政府、民眾共同正視問題，確保藥物發生預期療效，導正不恰當的用藥習慣，才能使病患早日復原，進而防止藥物傷害成為另一種疾病，耗費更多寶貴的健保資源。