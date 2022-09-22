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「老人跌倒」恐致死　每日運動來保命防「跌」

「老人跌倒」恐致死　每日運動來保命防「跌」
「老人跌倒」恐致死　每日運動來保命防「跌」

健康醫療網

2022-09-22 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣已步入老人化社會，老年人口的增加延伸了許多照顧上的問題。根據衛生福利部民國110年死因統計指出，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第二名，僅次於交通事故！因此預防年長者跌倒是相當需要重視的問題。

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持之以恆運動  維持身體功能

衛福部南投醫院復健科周建文主任表示，若嚴重跌倒可能會造成長期臥床，甚至骨折、顱內出血、死亡。跌倒的因素可再分為兩類:自身因素，包含身體機能退化，肌力不足，平衡變差，服用藥物等。另一類為外在因素，包括照明不足、移動空間的障礙、缺乏扶手、地面濕滑等因素。

吳琦淵物理治療師表示，持之以恆的運動不僅可以達到強身健體作用，亦可減少跌倒風險與改善慢性疾病。家中有老人的照顧者，也應多鼓勵長者運動，而非過度保護而造成身體功能退化。

平衡運動套餐  培養六招習慣

國人的概念中，最常忽略的就是自身因素的肌力不足與平衡能力退化。老年人常因為運動習慣不足，又或是運動的類型太過單一，無法全面的改善肌力與平衡能力。吳琦淵物理治療師提供簡單的平衡運動套餐，建議年長者可以慢慢培養運動習慣，改善肌耐力與平衡能力，進而減少跌倒風險。以下運動每日可進行一到兩回合，須注意運動期間是否會有心悸，頭暈或是過度呼吸等現象，若有則先暫停，與醫療人員討論調整運動項目。如無任何不適可以增加運動的頻率與強度。

一、暖身：依平常的步行速度，來回走動五分鐘。若須助行器或拐杖輔助者，亦可使用，增加運動的信心

二、肌力訓練：在坐姿下踢腿練習，將膝蓋踢直。踢直後維持姿勢10秒鐘，然後緩慢放下，隨著能力提升，可以在腳踝處綁沙包，增加難度。每回合20下。

三、從椅子坐站轉換：椅面高度約到膝蓋高度，若是能力不佳者，可選有扶手的椅子可以用手支撐。或是使用助行器協助站立。坐到站，或是站到坐的過程宜緩慢，可感受大腿與臀部用力的感覺與重心位移的變化，加強自身對於身體的本體感覺。每次坐站20下。

四、扶桌蹲站訓練：此運動為深蹲運動的簡化版，雙手扶桌子，膝蓋微蹲30度到90度，然後慢慢站直。背部要打直，專注在大腿與臀部用力的感覺。半蹲時維持10到15秒，每次做20下。

五、平衡訓練：腳跟對腳尖走一直線，身體一側可以扶牆或是握著扶手，減少跌倒風險。往前走10步，再往後走10步。來回五趟。

六、平衡運動，繞8字型走路，在兩個相距一公尺的障礙物間，繞8字型走路。每次運動繞5趟，以平穩的步伐前進，如有頭暈請先休息。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55178

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