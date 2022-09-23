2022全球失智症報告提基本人權！ TADA籲「1事」避免照顧悲劇

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與失智症同行的家庭就如同汪洋大海中隨時可能迷航的船隻，國際失智症協會執行長寶拉‧巴巴里諾表示，確保安排具專業經驗的導航員作為失智家庭的聯絡窗口，將是帶領家庭度過這一極其複雜失智旅程的關鍵。
台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，失智共同照護中心的個案管理師，就像導航員一般引導正確認識並因應失智症，即時提供諮詢與各項資源，協助失智家庭度過病情起伏變化、照護問題及挑戰，是穩定失智家庭非常重要的支持力量。
失智家庭在各病程階段 均有多元諮詢和服務需求
台灣失智症協會今年針對1,178個失智家庭進行線上問卷調查，結果指出：失智家庭在各病程階段均有多元諮詢和服務需求，且不隨確診時間遞減；進一步分析發現，無論有否使用長照服務，「認知促進及延緩失智課程/團體活動」均為失智家庭首要的服務需求，且不亞於目前長照投注最多經費資源的「身體照顧及日常生活照顧」。
衛福部預告112年新制 限縮失智家庭診斷後支持系統
衛福部已預告，112年起將取消符合長照需求等級2-8級之失智者共同獲得長照A單位及失智共同照護中心個管服務之權利。台灣失智症協會和國際失智症協會（ADI）共同呼籲，政府應將「失智症診斷後治療、照護和支持」視為基本人權，敦促政府在國家失智症政策綱領中積極發展並健全失智診斷後照護制度，協助失智家庭在各疾病階段避免陷入照護迷航，釀成照顧悲劇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55187
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