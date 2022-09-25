2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

罹癌別心灰意冷！　安南醫院推「共同照護模式」找回身心主導權

罹癌別心灰意冷！　安南醫院推「共同照護模式」找回身心主導權
罹癌別心灰意冷！　安南醫院推「共同照護模式」找回身心主導權

健康醫療網

2022-09-25 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】依照國民健康署最新公布的癌症登記報告顯示，108年度的癌症申報人數當中，有超過一半以上的初診患者未滿65歲，男性略多於女性，其擔負工作賺錢養家照顧責任，通常是在診斷癌症前自身就有注意到一些疾病徵兆，比如疲憊、暈眩或疼痛、異常咳嗽、出血、身體某些部位腫脹等，雖自身有發現但往往等到有空來醫院檢查時，才發現其實不是單純的小毛病而是「癌症」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被診斷癌症打擊大　負面想法易湧現

安南醫院身心科張俊鴻主任指出，病人因被診斷癌症所帶來的震撼及隨之而來的焦慮、恐懼跟憂鬱情緒，一一都超過以往所能承受的衝擊，隨之而來的影響就是可能無法再專注工作及生活層面，整天鬱鬱寡歡無法再有笑容，也會感覺自己跟其他人處在不同世界中，生活中會感覺矛盾，自身當下感覺健康卻被醫師突然告知有急需治療的病症。

此外，每當別人感覺到自身精神不濟而被問起近況時，心中又浮現很多委屈，常會私下以淚洗面，無比希望醫生說先前是誤判，一方面希望能有更多的治癒方法但同時又期盼生命早點結束，不再有痛苦。

跨科別整合照護　適時給予關懷及指引

有研究顯示，約有一半的癌症病人，其心理困擾達到需要治療之程度，多數的困擾與疾病本身和治療歷程都有關係，並且有超過2/3的患者曾符合適應障礙症之診斷，1/5的患者曾符合憂鬱症之診斷。

因此，安南醫院身心科專門設置提供協助物資、生活補助及銜接社福資源的社工室與癌症資源中心，共同跨科別整合照護，而門診醫師、護理師與個管師也會持續追蹤患者病況，適時給予關懷及指引。

安心五訣　從逆境超脫

除有形醫療協助之外，患者也可以自助試試掌握以下安心五訣，成為自身最堅強的後盾，讓人生路可以走得更長久，安心五訣如下：

1、安—促進安全：減少接觸未經證實及誇張戲劇化的小道消息，有助減少引發恐懼和焦慮憤怒情緒，當下有任何疑問隨時可跟醫療團隊提出降低不安感。

2、靜—促進平靜：壓力大時會苦惱、害怕、哭泣、不安、喘不過氣是很正常的，此時可讓自己深呼吸藉此轉移注意力，再輔以冥想、念經、禱告或各種放鬆技巧讓自身逐漸恢復平靜。

3、能—促進自我效能：自我效能的意思是指對於自身能力的了解，知道自己可以做什麼，維持恆定日常生活，規律飲食和生活作息，持續自身興趣。

4、繫—促進聯繫：多參加親友跟癌友間的活動，互相打氣和交換彼此想法。

5、望—找回希望：跟醫療團隊一起設立共同要努力的目標，從對抗疾病逐步轉換成與疾病共存，持續保有希望。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55209

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

罹患常見五性病症狀　性病預防可定期篩檢

北京點頭　最快10月恢復4省1市赴澳門旅行團

巴金森氏症「神波刀」　精準治療助改善症狀

聽力下降恐致失智　把握黃金逆轉期

我是廣告 請繼續往下閱讀