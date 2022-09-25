罹癌別心灰意冷！　安南醫院推「共同照護模式」找回身心主導權

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安南醫院身心科張俊鴻主任指出，病人因被診斷癌症所帶來的震撼及隨之而來的焦慮、恐懼跟憂鬱情緒，一一都超過以往所能承受的衝擊，隨之而來的影響就是可能無法再專注工作及生活層面，整天鬱鬱寡歡無法再有笑容，也會感覺自己跟其他人處在不同世界中，生活中會感覺矛盾，自身當下感覺健康卻被醫師突然告知有急需治療的病症。
此外，每當別人感覺到自身精神不濟而被問起近況時，心中又浮現很多委屈，常會私下以淚洗面，無比希望醫生說先前是誤判，一方面希望能有更多的治癒方法但同時又期盼生命早點結束，不再有痛苦。
跨科別整合照護 適時給予關懷及指引
有研究顯示，約有一半的癌症病人，其心理困擾達到需要治療之程度，多數的困擾與疾病本身和治療歷程都有關係，並且有超過2/3的患者曾符合適應障礙症之診斷，1/5的患者曾符合憂鬱症之診斷。
因此，安南醫院身心科專門設置提供協助物資、生活補助及銜接社福資源的社工室與癌症資源中心，共同跨科別整合照護，而門診醫師、護理師與個管師也會持續追蹤患者病況，適時給予關懷及指引。
安心五訣 從逆境超脫
除有形醫療協助之外，患者也可以自助試試掌握以下安心五訣，成為自身最堅強的後盾，讓人生路可以走得更長久，安心五訣如下：
1、安—促進安全：減少接觸未經證實及誇張戲劇化的小道消息，有助減少引發恐懼和焦慮憤怒情緒，當下有任何疑問隨時可跟醫療團隊提出降低不安感。
2、靜—促進平靜：壓力大時會苦惱、害怕、哭泣、不安、喘不過氣是很正常的，此時可讓自己深呼吸藉此轉移注意力，再輔以冥想、念經、禱告或各種放鬆技巧讓自身逐漸恢復平靜。
3、能—促進自我效能：自我效能的意思是指對於自身能力的了解，知道自己可以做什麼，維持恆定日常生活，規律飲食和生活作息，持續自身興趣。
4、繫—促進聯繫：多參加親友跟癌友間的活動，互相打氣和交換彼此想法。
5、望—找回希望：跟醫療團隊一起設立共同要努力的目標，從對抗疾病逐步轉換成與疾病共存，持續保有希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55209
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