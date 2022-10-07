寒露要到了！中醫教「怯寒潤燥」補陽氣 遠離咳嗽打噴嚏
明（8）日是24節氣中的寒露，此時天氣由熱轉涼，很多人在冷熱交換的過度季節，會出現呼吸道、皮膚過敏等問題，中醫師詹景琦分享「潤秋燥、溫養陽氣」的養生之道，讓你不再咳嗽、噴嚏打不停，身體獲得充足的能量，面對天氣突然的變化，原有的慢性疾病也就比較不容易發作了。
節氣「寒露」開始後，漸有寒意的天氣型態大約會維持二週，直到下一個節氣「霜降」，氣溫會再度往下降。詹景琦醫師表示，秋天寒氣漸盛，如果心肺氣調節的太慢，到了晚上就容易產生病症，尤其是白天氣溫偏高，大家就會想要喝一杯冰涼的手搖飲，但是到了傍晚太陽下山、涼風一吹，就容易著涼而打噴嚏、流鼻水，有些人甚至氣喘發作！所以建議入秋前，飲食上就要逐漸開始調整，改喝去冰微涼的飲品，到了晚上最好補充滋潤、溫養食材，讓身體獲得充足的陽氣，身體才有能力隨時應變。
鼻黏膜乾燥、喉嚨乾癢而想清喉嚨或咳嗽，這時候建議服用滋潤飲品，例如蜂蜜水，容易取得且具有很好的滋潤效果，涼涼的喝也很適合秋天這樣的季節；溫暖飲品則可選生薑紅茶、蜂蜜柚子茶、肉桂熱可可、印度香料奶茶、黑糖桂圓紅棗茶；滋陰潤燥食物可選銀耳、蓮藕、菠菜、蜂蜜、百合、蓮子、黃魚、乾貝、海帶、海蜇、芹菜、菠菜、糯米、芝麻、豆類及奶類等。但詹景琦醫師也提醒，同食物一次進食不可過量，也不宜每天吃同樣的食材。
最重要的還是要適當運動，尤其是上班族工作長期久坐，身體呈現弓形內凹狀態，胸腔不容易擴張，容易在肺部形成死腔，死腔內的氣體不容易交換循環，有些人痰多就容易累積在深層的地方，不容易排除，藉由秋季的養生運動活動胸廓、改善肺活量！但中醫的角度也不鼓勵劇烈運動，若是汗流滿面再遇上遇到涼颼颼的秋風，邪氣最容易進入體內而感冒，因此建議做緩和、適量的運動。