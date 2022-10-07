推動酷運動打造酷城市 建商群起支持台中動起來

推動酷運動、打造酷城市，是台中市城市發展願景之一。在公部門領軍帶動城市運動風氣下，產業界紛紛共襄盛舉，不少建商長期推動或是贊助運動項目，如總太地產、麗晨建設、陸府建設等，分別致力發展兒童專屬滑步車競賽、羽球、路跑等，項目精采多元，展現城市正能量與活動力。

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經歷疫情時代，市民也越來越重視健康運動生活。良好的運動習慣要從小培養，總太地產長期支持羽球運動，繼「2020年中華希望之總太盃羽球錦標賽」，吸引1600多位選手一同參加，去年再辦「台灣羽球領先論壇」，今年則是資助長安國小羽球隊，今天舉辦資助儀式，總太地產副董事長吳舜文出席，鼓勵小小選手們持續加油。

▲總太地產贊助臺灣運動休閒健康發展協會，舉辦「2022總太盃滑步車競賽」，小小選手奮力競賽超可愛。（圖／總太地產提供）

值得欣喜的是，長安國小羽球隊今日正在嘉義市參加111年諸羅山全國羽球錦標賽，已拿下小六雙打第三名成績，小選手們不負眾望，在賽事上屢創佳績，捷報傳來師生都開心不已。

關注羽球運動發展外，總太地產贊助臺灣運動休閒健康發展協會，舉辦「2022總太盃滑步車競賽 」，比賽當日在台中市南區滑步車專用場地舉行，吸引100多名小朋友報名參加，只見小小選手們穿戴好裝備、卯足全力往前滑行，場面超級可愛。

滑步車運動近幾年逐漸興盛，南區滑步車專用場地是運動局接受地方提案，在文小38用地設校前，興建滑步車練習及比賽專用場地，啟用以來很受台中親子的喜愛，成效良好，市議員李中比賽當日也到場為小小選手加油打氣，鼓勵親子多來使用，可以給相關單位意見改善、回饋。

總太地產董事長翁毓羚表示， 總太持續打造「永續城市，健康建築」，支持與運動有關的體驗，期待大家能有更好的運動環境與生活品質，不論是支持羽球運動或是舉辦滑步車競賽， 非常開心企業能善盡社會責任，期待日後還能有更多機會，協助推廣運動類相關活動。