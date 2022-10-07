推動酷運動打造酷城市 建商群起支持台中動起來

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值得欣喜的是，長安國小羽球隊今日正在嘉義市參加111年諸羅山全國羽球錦標賽，已拿下小六雙打第三名成績，小選手們不負眾望，在賽事上屢創佳績，捷報傳來師生都開心不已。
關注羽球運動發展外，總太地產贊助臺灣運動休閒健康發展協會，舉辦「2022總太盃滑步車競賽」，比賽當日在台中市南區滑步車專用場地舉行，吸引100多名小朋友報名參加，只見小小選手們穿戴好裝備、卯足全力往前滑行，場面超級可愛。
滑步車運動近幾年逐漸興盛，南區滑步車專用場地是運動局接受地方提案，在文小38用地設校前，興建滑步車練習及比賽專用場地，啟用以來很受台中親子的喜愛，成效良好，市議員李中比賽當日也到場為小小選手加油打氣，鼓勵親子多來使用，可以給相關單位意見改善、回饋。
總太地產董事長翁毓羚表示，總太持續打造「永續城市，健康建築」，支持與運動有關的體驗，期待大家能有更好的運動環境與生活品質，不論是支持羽球運動或是舉辦滑步車競賽，非常開心企業能善盡社會責任，期待日後還能有更多機會，協助推廣運動類相關活動。
無獨有偶，陸府建設今年也大力支持「羅布森伴城路跑-參春墩賽事」，率領團隊與住戶一起舉辦了一場「企業賽中賽」；而由晨禎營造及麗晨建設全力支持「晨禎盃羽球公開賽」，今年更邀請到奇美集團、大金冷氣、資誠聯合會計師事務所三間企業響應公益贊助，以運動熱血點燃做公益的熱情。