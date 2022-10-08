中美洲駐台使節參訪我國企業　共創合作契機！

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訪團在這三天中參訪了台灣主要中美洲白蝦供應商「元家企業」的冷凍中心，未來將深化雙邊養殖技術合作以提升進口海鮮品質及產量，並持續在台推出創意行銷活動，建立台灣消費者與中美洲海鮮的直接連結。「金寶城糖業」所進口的中美洲精糖供應台灣各大盤商及批發商，目前該公司代理進口的瓜地馬拉砂糖在台灣市場已受到廣泛歡迎，目前正努力開拓宏都拉斯及貝里斯精糖採購，以提供台灣市場更多優質砂糖新選擇。台灣飲料代工大廠「東久生技」已為全球多家大型通路品牌飲料代工，更有多項產品在宏都拉斯及瓜地馬拉上市，期待能繼續合作研發打造特色的產品，共創更多商機。
隨著環保意識抬頭，綠色產業近來備受重視，這次參訪也拜會多家智慧節能及環保技術的廠商，包括「唐榮車輛」、「遠東新世紀」、「博瑞達應用材料」及「億鴻科技公司」。三位大使及代表試乘唐榮車輛所經營的四方電動巴士、參觀博瑞達公司及遠東新世紀公司分別採購及透過創新技術，運用回收性塑料與河海塑廢料(Ocean Bound Plastic, OBP)製成各式環保布料及低碳產品。訪團也參觀「億鴻科技公司」，瞭解高科技智慧整合系統如何協助廠商進行節能規劃。大使們直指台灣與中美洲社會及經濟都正朝向永續發展與環境友善邁進，尤其台灣的綠色產業以其優良品質及尖端技術，在國際已奠立良好形象與競爭力，希望未來透過投資或策略聯盟等合作方式提升中美洲整體產業價值，並共創新興產業商機。
另為促進城市交流與合作，桃園市長鄭文燦也與中美洲三位使節代表及中美洲經貿辦事處會晤，介紹地方產業發展特色，並就智慧城市、物流、基礎建設、光電及電動車等領域合作交換意見，鄭市長更提議未來可規劃「中美洲友誼日」，透過人文風情與當地商品，讓桃園市民親自感受中美洲的美麗與熱情的文化與豐饒的物產。此外，訪團與東海大學進行學術交流，除瞭解該校的建校精神與辦學方針外，更與張國恩校長、國際合作處及三國的留學生探討未來各項學術合作的可能性。