特企／經典派對遊戲《大富翁11》首周限時9折優惠

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策略益智遊戲《大富翁》系列 1989 年推出第一代，遊戲採用回合制玩法，玩家將透過擲骰子決定移動步數，踩中無主的地產可以購買，踩中敵人的地產需要交過路費，加上地圖中散落的隨機NPC事件(或陷阱)，除了考驗玩家運氣之外，也考驗玩家運籌帷幄(或互相陷害)的能力!!玩家要利用這些資源不斷增加自己的財力、擴增土地成為最後的富豪。
上手0難度 輕鬆暢玩大富翁
隨著越來越多新進玩家首次加入《大富翁》，開發團隊貼心的為從沒玩過《大富翁》系列新手玩家提供教學模式，讓首次遊玩《大富翁11》的玩家，也能快速上手，快速融入遊戲派對中；《大富翁11》首發即有14位角色，新玩家也較難一次記住多位角色，開發團隊也貼心的為所有角色設計了Q版的占地娃娃，讓新玩家們能快速知道土地的所有者，新增的數字路牌也方便色盲或色弱玩家也能快速分辦所有權，並在組隊模式中幫玩家快速區分自己與隊友的建築。
線上共鬥或線下歡樂派對 自由選擇遊戲方式
隨著疫情陸續放寬，在家與三五好友們享受歡樂派對的需求也越來越高，《大富翁11》順應潮流發展支援多手把功能，不管是三五好友圍成一圈享受歡樂派對，或是線上連線，感受陷害遠方朋友的快感，都能自由選擇，本次相較於前作，更新增了遊戲時間設定，可自由選擇無限制，決戰至所有對手破產；或是選擇固定天數結算資產，短時間內決定勝負，不管是快速來一把的歡樂派對或是與對手鬥智鬥力決戰到天亮，依據遊玩情境與場所，體驗更加自由的大富翁世界。
《大富翁 11》現正於Nintendo Switch／Steam雙平台發售中，歡慶上市，首周購買即享有9折限時優惠，喜愛大富翁系列的各位玩家，趕快趁特惠時間入手唷！