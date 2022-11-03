特企／教父張勝豐擔任K5食尚趣品牌大使 宣告重出娛樂圈
經歷被家人誤傳患有阿茲海默症的烏龍事件，以及遭到知名網紅稱過氣、老了等羞辱字眼後，天王天后御用的舞蹈教父張勝豐終於撥雲見日，順利接下台灣宮廷御膳等級麻辣美食K5食尚趣的品牌大使。K5食尚趣呂總監表示，公司看重張勝豐老師在娛樂圈的重量級資歷，為天王天后編舞有太多的代表作，是明星的重要幕後推手，所以與張勝豐老師簽約擔任品牌大使，呼應其企業精神與張勝豐老師一樣，深度有料且重視細節。
簽約後出席首場代言活動，主辦方特別設計成網路節目專訪的方式進行，消息公布後，網站立即收到踴躍報名想參加活動的粉絲，不到半個小時就將名額搶完，讓主辦方見識到張勝豐的人氣與粉絲的熱情。活動當日有些粉絲搶不到位置，硬是在現場要用站的一睹張勝豐的風采。張勝豐一出場立即受到粉絲們「震撼式」的熱情歡呼，並還有年輕粉絲上台獻花。他當場表示：沒想到這麼久沒出現了，還有這麼多的粉絲支持著他。語畢還留下了眼淚，對粉絲盡是表達感恩之意。節目專訪中，張勝豐提到他最佩服的藝人就是天后蔡依林，在她的舞蹈天份被激發出來後，仍然堅持讓自己的舞藝不斷進化和突破，其國際巨星地位絕對當之無愧。
而最令粉絲矚目和期待的是張勝豐在節目中宣布將推出個人新書和發行個人舞曲EP，且會規劃一系列的商演，讓喜歡他的粉絲們能看見他站在舞台上的魅力與熱血。張勝豐提到新書將把他進這行的歷程完整呈現給粉絲知道，猶如一部娛樂史一般，讓大家重溫台灣最輝煌的娛樂盛況。同時買書就送個人無藏私多年親身累積經驗的健身塑身美體妙招，讓你透過簡單的飲食和運動，就能達到減重、雕塑和增肌的效果。現場粉絲聽後紛紛表示一定大力購買，想像老師在中年之際一樣保持年輕和優雅的體態。另一個大禮更是讓粉絲尖叫不已，那就是隨書再贈送他個人演唱的抒情歌曲，這一說完立即引起現場粉絲的暴動。原來張勝豐曾經在出道前簽約過唱片公司準備要發行個人專輯，後來因唱片公司解散才陰錯陽差讓錄好的專輯石沉大海。張勝豐表示會先出一首抒情歌讓粉絲聽聽他的歌唱技巧，之後就會推出舞曲，讓粉絲見識他寶刀未老能唱能跳的實力。
活動結束後粉絲要求張勝豐現場跳舞，張勝豐二話不說立即秀了一段充滿律動的舞蹈，結果贏得粉絲們大聲熱情的瘋狂尖叫，讓整個錄影現場宛如是歌手簽唱會一樣異常熱鬧。最後與粉絲們大合照，讓別開生面的代言活動畫下圓滿的句點。