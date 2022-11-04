75歲奶奶老公過世後愛上BL 和17歲美少女迷戀男男世界
日本電影《春心萌動的老屋緣廊》是蘆田愛菜與宮本信子繼《阪急電車 單程15分鐘的奇蹟》後二度合作的電影，她們相隔10年再聚首，坦言非常開心，眼見當時還是小女孩的蘆田愛菜已亭亭玉立，宮本信子不禁感嘆時間的魔力。而2人在片中因BL漫畫結緣，故事溫馨逗趣。
《春心萌動的老屋緣廊》故事講述17歲的佐山麗個性內向，唯一的樂趣就是每天躲起來偷看BL漫畫。75歲的老奶奶市野井雪因丈夫過世，人生彷彿在等著迎接終點。某天，兩人在同一間書店相遇，在書店打工的小麗，遇上光明正大購買BL漫畫的阿雪奶奶，這讓始終不敢讓人知道自己熱愛BL的她，彷彿遇見了知音。本來根本不懂什麼是BL的阿雪奶奶，只因單純覺得封面很漂亮，就決定要買回家閱讀，卻深受這個新世界吸引，從此迷上男男的戀愛故事，無時無刻都想為漫畫中的少年們大聲加油，她好久沒有悸動的心，也彷彿重新甦醒。從此，年齡、立場和身分都大不相同的兩人，在BL的世界裡一起歡笑、一起流淚，時而脣槍舌戰，時而互相傾訴自己喜歡的事物。某一天，阿雪奶奶忍不住向小麗提議：「妳不想自己畫畫看漫畫嗎？」一場嶄新的青春挑戰就此展開。
該電影於2021年7月底拍攝到8月中，整部片幾乎在日本關東近郊，以全外景的方式進行拍攝。其中，阿雪奶奶的家是一間一直到最近都還有人居住的老宅，故事的主場景緣廊，也是老屋貨真價實的緣廊，只有緣廊前的矮階和石頭是劇組另外做出來的陳設，在拍攝完畢後便直接贈送給原屋主。
製片河野英裕表示：「那是棟很棒的老宅，院子也很大，非常便於拍攝，而且就位於東京都內，拉個遠景便能拍到周圍的高樓大廈，相當符合故事中『隱身於都會中的獨棟老宅』的設定。」在這棟獨特的老宅中，觀眾可以跟著這對年齡相差近一甲子的忘年之交，徜徉在BL漫畫的世界中，一起大哭、大笑，互相吐槽、打氣，感受人與人之間最純粹的美好時光。
飾演阿雪奶奶的宮本信子，將於下周末來台參加金馬影展並舉辦影人講堂，分享與導演合作的回憶點滴，暢談她超過50年的傳奇演藝生涯。《春心萌動的老屋緣廊》將於11月11日在台上映。