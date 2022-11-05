PLG／球員身份認定微調　新秀約滿母隊有7天優先議約權

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而在註冊規章(31.1)上，聯盟此前的規則為外籍球員 ( 洋將 ) 應註冊 2 名；華裔球員至多2名或華裔球員至多1名、 外籍生球員至多1名；本土、華裔、外籍生球員總計註冊至少10名，註冊名單上需隨時有12名以上球員，至多16名。
但在職籃首季因COVID-19疫情影響，導致外籍球員無法更換，因此開放註冊3名洋將，2021-22球季決定延用此辦法。聯盟在本季例行賽開打之前，也將此改成定制，明確將規章修訂成，「球團球員註冊人數最少應有13人，但不得超過19人。各球團球員註冊名單中，應有3名外籍球員，得(以)有2名華裔球員，或1名華裔球員及1名外籍生球員。」
另外，在新人球員合約和合約結束後的議約方面，聯盟也有所調整，根據原本的規章，新人合約應為制式2+1形式合約，前2年為保證合約，第3年為球隊選擇。合約結束後原球團擁有得優先與該球員進行交涉議價，若多個球團出價相同的情況下，原球團得優先續約留人。
本次規章的修訂，則持續優化優先議約權和比價留人權的部分。調整的部分為在履行完新人合約之後，原球團擁有「7天」的優先議約權利，其他球團這段期間不得接觸該球員。而在這7天之後，其他球團可以接觸此球員，但在出價相同的情況下，原球團有優先提供提供合格報價續約留人之權利。