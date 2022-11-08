鼓勵企業雇用新住民　桃園市辦雇主交流會

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另邀請致理科技大學外語學院院長林國榮教授講授「新活力，新希望－桃園市新住民就業藍圖」，桃園市新住民的女性比例高達90%，多擔任家庭照顧者的角色，再加上語言溝通能力較為不足，影響就業意願。林教授認為增強新住民在就業權益的保障，舉辦文化活動及語言課程，積極協助新住民融入台灣社會，展現文化特色；建議雇主推動同工同酬、性騷擾防治及諮商與關懷，營造友善職場環境，並妥善運用公立就業服務資源，提升新住民的勞動價值。
桃園市持續照顧原住民與新住民的就業需求，推動多項就業獎勵津貼方案，如「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱公立就業服務機構推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，計畫延長受理至明(112)年6月30日止。另有「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」，年滿50歲以上勞工經推介就業滿90日，可請領1萬元就業獎勵金；「青年安薪就業讚」方案，設籍本市待業青年經推介受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。
就業職訓服務處開辦職訓課程和培力工作坊、專場徵才活動及就業促進研習活動等，從經濟支持、技能培訓到就業媒合，全力幫助原住民及新住民投入職場穩定就業。就服處亦配合辦理友善企業遴選表揚，提升企業僱用意願，創造原住民與新住民就業機會。
桃園市原住民及新住民朋友如有就業及職訓需求，可向桃園市就業服務據點（桃園就業中心、中壢就業中心、各區就業服務臺）及銀髮人才服務據點提出申請及洽詢桃園市就業服務據點資訊。