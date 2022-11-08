鼓勵企業雇用新住民　桃園市辦雇主交流會

▲活動探討原住民及新住民就業困境與優勢。（圖／桃園市政府）
▲活動探討原住民及新住民就業困境與優勢。（圖／桃園市政府）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-08 19:22:41

桃園市政府就業職訓服務處在7日於古華花園飯店舉辦「桃出原動力　發現新活力」活動，以特定對象就業服務聯繫會報暨雇主座談會，鼓勵轄內企業僱用原住民及新住民，促進勞動力再運用，當天總共超過50位企業雇主與會交流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本活動探討原住民及新住民就業困境與優勢，邀請桃園市羅浮高中學務主任馬紹．彼藺以「原力四射－原住民就業優勢與展望」為主題，討論原住民族常因刻板印象和歧視，導致就業不穩定或低薪，又因教育資源匱乏、與主流文化的疏離，造成勞工權益保障不足，原住民女性在就業面更容易受到族群與性別的雙重歧視。期望政府提供就業資訊、教育和福利照顧，保障其經濟安全，雇主亦應放下成見，善用原住民族正向積極、創造力及文化豐富性等優勢特質，讓更多原住民朋友在職場上發光發熱。

另邀請致理科技大學外語學院院長林國榮教授講授「新活力，新希望－桃園市新住民就業藍圖」，桃園市新住民的女性比例高達90%，多擔任家庭照顧者的角色，再加上語言溝通能力較為不足，影響就業意願。林教授認為增強新住民在就業權益的保障，舉辦文化活動及語言課程，積極協助新住民融入台灣社會，展現文化特色；建議雇主推動同工同酬、性騷擾防治及諮商與關懷，營造友善職場環境，並妥善運用公立就業服務資源，提升新住民的勞動價值。

桃園市持續照顧原住民與新住民的就業需求，推動多項就業獎勵津貼方案，如「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱公立就業服務機構推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，計畫延長受理至明(112)年6月30日止。另有「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」，年滿50歲以上勞工經推介就業滿90日，可請領1萬元就業獎勵金；「青年安薪就業讚」方案，設籍本市待業青年經推介受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。 

就業職訓服務處開辦職訓課程和培力工作坊、專場徵才活動及就業促進研習活動等，從經濟支持、技能培訓到就業媒合，全力幫助原住民及新住民投入職場穩定就業。就服處亦配合辦理友善企業遴選表揚，提升企業僱用意願，創造原住民與新住民就業機會。 

桃園市原住民及新住民朋友如有就業及職訓需求，可向桃園市就業服務據點（桃園就業中心、中壢就業中心、各區就業服務臺）及銀髮人才服務據點提出申請及洽詢桃園市就業服務據點資訊

搶先模擬投票　移民署舉辦新住民有獎徵答講座

2022移工未來論壇　台亞基金會邀勞動部、仲介與民團對談

影／泰國人早餐吃什麼？台灣網紅探路

新住民歡樂野餐　異國市集慶移民節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀