112學年度特殊選才創新高！55校提供1558個招生名額

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教育部表示，入學後，學校將提供並強化學生學習適應與輔導機制，以協助學生適性發展；特殊選才入學管道開辦以來，許多資歷特殊、在各領域具有潛力專長的學生透過此管道入學大學，此外，也招收到許多來自不同教育資歷的學生，他們希望透過分享自己參與特殊選才的經驗，鼓勵學弟妹們勇於嘗試。
111學年度錄取中原大學地景建築學系的學生蔡元傑，自主學習能力優異，不但在高中階段經歷專業的訓練，對於想精進探索的知識如建築自然塗料，也投入3年實務建築工班工作，還自學德文後遠赴德國向當地工匠學習。
此外，蔡元傑曾赴柬埔寨擔任國際志工，協助當地居民興建房舍，實際走進當地並且實踐土地關懷，符合與中原大學地景建築學系的核心精神，教育部盼未來能透過學系專業引導與訓練，強化蔡元傑的學術理論及設計專業思考，成為景觀建築之專才。
111學年度錄取中興大學電機工程學系一年級的學生陳奕安，自小就喜歡動手組裝機器，如搖控車、搖控飛機等，同時也對科技產品十分感興趣，高中自學程式python、C++與電子電路，製作過小夜燈、用手機操控的搖控車和飛機、循跡自走車和超音波避障自走車等。
陳奕安在搬新家時，發現驗屋師利用棒錘敲打地磚，分辨空心磚，激起他發明地磚檢測自走車的構想，他結合敲打裝置和聲音感測模組與超音波避障自走車，讓自走車在房間行走，且每隔幾秒敲打磁磚，再運用聲音感測模組接收音訊，找出空心磚，解決傳統空心磚測試繁雜與不客觀的問題。
陳奕安希望在電機系期間，能精進自己在電機和資訊的專業能力，未來投入生活科技類的產品研究，協助解決人們在日常生活中遇到的不便與困難。
畢業於國立台南家齊高中餐飲管理科的蘇煒程，畢業後沒有先去讀大學，而是在蘭嶼開啟近2年的生活和學習，先後擔任蘭恩文教基金會志工及蘭嶼部落教保服務中心廚工一職。
他透過參與觀察，從飲食文化的探索出發，進而學習雅美（達悟）族的文化、歲時祭儀、對於大海的敬重等，離開蘭嶼後，他在宜蘭進行約3個月葛瑪蘭舊社考古發掘工作。這些經歷讓蘇煒程意識到比起餐飲專長，自己對於社會學、人類學更有興趣，因此透過111學年度中山大學特殊選才管道，順利錄取中山社會學系。