我是廣告 請繼續往下閱讀
關於台灣特有的浴帽啊～
台灣特有的溫泉文化就是「戴浴帽」，相較於日本、韓國的不用戴只要長髮盤起，台灣每座溫泉幾乎都要求要戴上浴帽，有些提供一次性透明浴帽、有些則是網紗浴帽，甚至還有行家會自己帶材質較好的塑膠浴帽出現，規則也根據每間大不相同呢！
帶上自己的基本用品
較平價的裸湯常常不提供備品，所以關於洗頭、沐浴、毛巾等備品建議都需要自己攜帶。也因為台灣大多需要求戴浴帽，所以也建議自行帶上。不過現場幾乎都備有能購買的方便包、簡易毛巾等可臨時採購。
留意泡湯池旁的小標語，超可愛
捲貓老師推薦大家，泡湯時除了悠哉享受之外，記得也可以留心看看每座池子周邊貼出的一些小標語，看完就大概知道會出現什麼狀況，有些標語看了後也會讓人超想大笑的，例如「不要潛水」、「不要染頭髮」、「不要洗衣服」，礁溪還有「不要訂便當」這些很有在地感的標語呢！
善用溫泉券變身溫泉大富翁
溫泉泡湯熱愛者眾多，而每家溫泉業者也幾乎都會推出整本溫泉券較便宜的方式來吸引客人回流，買越多、越便宜。也因此就衍伸出了「交換溫泉券」的熟客模式。捲貓老師就經常在泡湯現場目睹或也親自加入交換溫泉券，不但能換到沒去過的溫泉地，甚至媽媽還直接被免費贈送20張溫泉券，一不小心就可以變成溫泉大富翁！
男湯女湯隱密風景大不同
有時候店家會因為隱密性問題而設置不同隱私程度的湯，男湯、女湯也就會因此而風景大不相同。例如舊金山總督溫泉大多以可以看到海的湯而聞名，但實際現場走一趟後，女湯因為隱密性問題，其實是看不到海的，僅能從窗戶邊邊角角看到一點海風景而已。如果是很在意看到什麼風景的泡湯愛好者，要先做好功課才不會心裡落差太大！
泡湯時潛規則禮節
如果有去過北投瀧乃湯被阿姨們「愛的教育」過後的泡湯者，大多會明白泡湯前要有些禮節要注意，例如泡湯前要將身體沖洗乾淨再下水，才能一起保持湯池的乾淨。另外還有若泡進去後，溫泉溫度太高也不要一直撥水，會越撥越熱、還會影響到隔壁泡湯者的舒適度喔。
這篇文章 溫泉帶路｜毛茸茸萌兔分享台灣裸湯小知識 療癒筆觸描繪在地泡湯文化 最早出現於 行遍天下旅遊網