台歐經貿關係升溫！今年前10月對歐盟出口年增14.9%

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隨著貿易關係升溫，歐盟 27 個會員國已有 16 國在台灣設辦事處，今年1至10月貿易總額626.0億 美元，續增 11.6％。
主計總處指出，去年台灣對歐盟出口318.1 億美元， 年增38.9％，較2016年增109.6億美元，平均年增8.8％，其中出口主要貨品以資通與視聽產品增25.9億美元、基本金屬及其零件增22.1億美 元、運輸工具增19.7億美元、電子零組件增7.3億美元、機械增7.1 億美元較多。
依國別觀察，去年對德、 荷、義、比4國出口占對歐盟出口 67.8％，與2016比較，以對荷蘭出口增36.1億美元、德國增22.8億美元較多，平均年增幅則以比利時增19.2％最大，今年1至10月對歐盟出口297.2億美元，續增14.9％。
至於去年台灣自歐盟進口369.4億美元， 年增27.4％，較2016年增145.6億美元，平均年增10.5％，其中進口主要貨品以機械增70.3億美元、化學品增14.8億美元、電機產品增 14.2億美元、光學及精密儀器等增9.7億美元、電子零組件増7.0億美元較多。
依國別觀察，去年自德、荷、 法、義 4 國進口占自歐盟進口逾6成，與2016年相比，以自荷蘭進口增60.9億美元、德國增39.4億美元較多，平均年增幅則以荷蘭增19.8％最大。今年1至10月自歐盟進口328.8億美元，續增 8.8％。