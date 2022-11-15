台歐經貿關係升溫！今年前10月對歐盟出口年增14.9%

▲行政院主計總處今（15）日發布最新國情統計通報，指出台歐經貿關係升溫，今年1至10月，台灣對歐盟出口年增14.9%、進口成長8.8%。（圖／取自Pixabay圖庫）
▲行政院主計總處今（15）日發布最新國情統計通報，指出台歐經貿關係升溫，今年1至10月，台灣對歐盟出口年增14.9%、進口成長8.8%。（圖／取自Pixabay圖庫）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-15 11:31:38

行政院主計總處今（15）日發布最新國情統計通報，指出台歐關係升溫，經貿往來密切，歐盟27個會員國已有16國在台灣設辦事處，今年1至10月，貿易總額626.0億 美元，續增 11.6％，台灣對歐盟出口年增14.9%、進口成長8.8%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
主計總處依財政部統計，去（2021）年台灣對歐盟會員國貿易總額達 687.5億美 元，年增32.5％，近5年平均每年增加9.7％，為歐盟市場第13大貿易夥伴。

隨著貿易關係升溫，歐盟 27 個會員國已有 16 國在台灣設辦事處，今年1至10月貿易總額626.0億 美元，續增 11.6％。

主計總處指出，去年台灣對歐盟出口318.1 億美元， 年增38.9％，較2016年增109.6億美元，平均年增8.8％，其中出口主要貨品以資通與視聽產品增25.9億美元、基本金屬及其零件增22.1億美 元、運輸工具增19.7億美元、電子零組件增7.3億美元、機械增7.1 億美元較多。

依國別觀察，去年對德、 荷、義、比4國出口占對歐盟出口 67.8％，與2016比較，以對荷蘭出口增36.1億美元、德國增22.8億美元較多，平均年增幅則以比利時增19.2％最大，今年1至10月對歐盟出口297.2億美元，續增14.9％。

至於去年台灣自歐盟進口369.4億美元， 年增27.4％，較2016年增145.6億美元，平均年增10.5％，其中進口主要貨品以機械增70.3億美元、化學品增14.8億美元、電機產品增 14.2億美元、光學及精密儀器等增9.7億美元、電子零組件増7.0億美元較多。

依國別觀察，去年自德、荷、 法、義 4 國進口占自歐盟進口逾6成，與2016年相比，以自荷蘭進口增60.9億美元、德國增39.4億美元較多，平均年增幅則以荷蘭增19.8％最大。今年1至10月自歐盟進口328.8億美元，續增 8.8％。

外食消費增加！經部：今年飲料店營業額有望叩關千億大門

熱議獎金刮刮樂搶市　有3個頭獎百萬、逾14萬個2千元獎項

30字頭不遠了？新台幣早盤再升快1角觸31.021元

今日來講股／電子旺季不旺！留意H2獲利　金融有機會反轉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀