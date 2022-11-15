CFC將上路！個人及企業稅務遵循　別忘檢視調整投資架構

▲CFC制度將於2023年上路，專家齊聚研討會，提醒個人如何適用和因應及稅務遵循上應注意事項及稅負變化，避免因合規上的疏失而造成不必要的負擔，更別忘提前為現有投資架構及往後投資進行檢視及調整。（圖／安永聯合會計師事務所提供）
▲CFC制度將於2023年上路，專家齊聚研討會，提醒個人如何適用和因應及稅務遵循上應注意事項及稅負變化，避免因合規上的疏失而造成不必要的負擔，更別忘提前為現有投資架構及往後投資進行檢視及調整。（圖／安永聯合會計師事務所提供）

記者顏真真／台北報導

2022-11-15 15:57:43

為積極響應國際反避稅趨勢的發展並與國際稅制接軌，財政部2016年度起陸續於所得稅法中增訂有關受控外國企業（CFC）的相關規範，並將於2023年上路。對於個人在CFC制度上路後如何適用和因應及稅務遵循上應注意事項及稅負變化，專家也提供建議，更別忘提前為現有的投資架構及往後投資進行通盤的檢視與調整，避免因合規上的疏失而造成不必要的負擔。

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財團法人台北市安永文教基金會偕同安永聯合會計師事務所舉辦「海外所得課稅變革-個人受控外國企業法案研討會」，安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯指出，面對大環境的快速變動，也可能是帶來轉變的機會，如同稅務法令變動就是最貼切的寫照，應在面對風險前做好準備，就能掌握先機、趨吉避凶。在CFC制度即將上路前，如何在這波全球反避稅浪潮的襲擊下，精準掌握相關法令資訊並研議因應之道，將是一大關鍵課題。

面對CFC的即將施行，財政部台北國稅局長宋秀玲也透過法令的剖析及釋例的演繹，說明個人如何辨別自身是否適用CFC規定，還有適用時的所得課稅計算方式。她提醒相關企業或個人，並非只有直接持有外國企業才落入CFC的適用範圍及納稅義務，納稅義務人可能無意間因透過親屬、關係企業及不同型態的關係人直接或間接持有外國企業而有適用之情況。

值得留意的是，在所得計算上，CFC制度適用於2023年度以後每年度財務報表稅後盈餘，不適用於其2022年度以前的盈餘，且以財務報表稅後盈餘為基準，與外界可能聽聞的2022年底境外金融中心（OBU）帳戶餘額無關。

她強調，我國自2023年起實施CFC，適用於總機構在我國境內的營利事業及境內居住的個人持有CFC者。台商也須留意以往在低稅負國家或地區設立紙上公司，利用三角貿易配置不合常規的利潤，或轉投資其他國家或地區的事業，保留利潤不分配，規避我國稅負情形將受到嚴重挑戰。

也因此，個人及台商必須重新檢視全球營運布局、交易安排、資金存放與投資架構，除了基於商業理由，有必要才在低稅負地區設立受控外國企業，避免曝露於查稅高風險，並應保留足夠因應時間。

此外，安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔與宋秀玲進行對談時，也針對法令的解讀疑義及實務應用高資產人士在資產傳承規劃上可能面臨問題進行解惑，協助洞悉局勢變化。

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