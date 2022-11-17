教育部投入755萬 補助183高中建置家庭教育支持系統
為了增強親師溝通與家庭聯繫支持系統，教育部國教署辦理「高級中等學校推動家庭教育暨親職教育工作實施計畫」，以學生身心健全發展為核心、學校為範圍、家庭為支持，推動學校家庭教育的優質發展，111學年度共補助所轄國私立高級中等學校計183校、755萬8,605元。
國教署指出，家庭是每個人接受教育最初始且重要的場所，針對近年來因高齡與少子女的人口趨勢、多元的婚姻與家庭型態、友善家庭、工作與家庭平衡等家庭議題，可能對學生的身心發展及學習產生影響，國教署依據教育部「第三期推展家庭教育中程計畫」積極推展家庭教育，辦理補助計畫，讓學校透過舉辦親職教育、子職教育、本土及多元化議題等課程，提供家庭教育諮商或輔導等服務，促進親師溝通與家庭聯繫支持系統，達成整合學校教育及強化家庭教育支持網絡。
除了補助學校辦理家庭及親職教育外，為提升學校教師對於學校推展家庭教育的重視，國教署每年也針對所屬學校教師舉辦家庭教育知能研習。
111年9月底邀請財團法人仰望基金會執行長李枝桃、iwin網路內容防護機構組長韓昊雲及高雄市左營高中輔導教師李佩珊，講授目睹家庭暴力兒少的輔導與正向聚焦、數位時代中的私密影像外流法規與處遇、性別平等教育等現今社會家庭教育重要議題，參與研習人數約170人。
國教署表示，家庭教育與學校教育息息相關，盼透過發展學校本位家庭教育以及促進學校親師溝通，強化學校與家庭問題解決能力，才能發揮家庭教育功能及推展學校優質家庭教育觀念，達到健全學生身心發展的學校教育目的。