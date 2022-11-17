趙自強揭霸凌童年　盼以故事理解顱顏兒、打造友善校園

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趙自強說，不一樣的確存在，但這正是每個人的特色，邀請大家支持「故事小苗行動」，讓顱顏患童可以在友善校園長大。
羅慧夫基金會指出，顱顏患童因為先天缺陷，嘴唇上方會留下淡淡的疤痕或是小小耳朵，從出生開始就要面臨異樣眼光，進入國小校園要適應新的校園環境，還得面臨同儕詢問外觀差異。
因此羅慧夫基金會在1995年推出第一本兒童繪本，以「喜歡自己，也尊重不一樣的生命」理念進行推廣，2001年攜手志工走入校園，在國小晨間時間說故事，讓一般孩子能從小學習「尊重差異」，近年更延伸推出Podcast親子廣播節目，深耕校園與家庭，期望打造顱顏友善環境。
基金會第一位說故事志工淑娟媽媽回憶21年前，唇腭裂的兒子將進入國小校園時，身為顱顏母親忐忑不安的心情，於是主動寫信與班導師詳述兒子唇腭裂的狀況，隔天班導師撥電話給她，表示深受感動，邀請她來班上教導小朋友們介紹顱顏病症。
「顱顏患童是天下最勇敢的小孩，因為當小朋友還在為了打針嚎啕大哭，顱顏患童卻已經躺在手術台上接受幾次的手術。」淑娟媽媽以小學生能理解的語言進行分享，學生們不僅不排斥顱顏患童，更開始學會佩服他們的勇敢，自此之後，淑娟媽媽受邀至其他班級說故事。
她會把自己在顱顏門診訪視遇到的故事收集起來，到各班與學生分享，「每一個故事我都取了名字，像是『機器戰警小孩』，就相當吸引學生」，事實上淑娟媽媽口中的機器戰警，指的是部份顱顏患童12歲進行上腭牽引手術時，需戴在頭上的頭架，但她利用兒童的語言，讓學生對顱顏病症有更深的認識。
因為媽媽在學校講故事很受歡迎，淑娟媽媽的兒子也成了校園的「風雲人物」，讓淑娟媽媽欣慰道「因為在校園說故事，兒子得到更多的包容與接納，不僅快樂學習，還能展現自信。」
羅慧夫基金會今年首次攜手健康系IP家族「HOOHOOLAB」進行圖文倡議，HOOHOOLAB以健康領域為背景，加上多個可愛角色的鮮明性格，創造出一個幽默搞怪的全新世界觀，講述健康小知識之外，還有人際的受傷與復原。趙自強聯手插畫倡議大使HOOHOOLAB邀請社會大眾支持「故事小苗行動」，讓學生們理解顱顏兒，並學會「喜歡自己，也尊重不一樣的生命」，捐款300元以上，即可獲贈插畫設計的童趣捐款禮。