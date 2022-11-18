防疫養成從小做起　桃機推防疫教育活動前進校園

這兩年多來桃園機場公司做為家園安全的第一道防線，積極落實防疫工作守護著台灣，以機場防疫為主題推出繪本《家園的守門人》並與發現劇團合作將內容改編成行動劇，前往機場周遭與桃園偏鄉以兒童劇方式進行10個場次的校園巡演，這次活動來到了山水景觀秀麗的羅浮國小，希望透過生動的戲劇表演與學童互動，帶領著小朋友回顧這段時間的防疫努力，向防疫英雄致敬並教導防疫觀念。
洗手消毒、戴口罩、梅花座或是全副武裝的防護衣等是疫情下台灣人的生活表現，演員以活潑趣味的肢體動作回顧著這段時間從個人防疫一路帶到機場檢疫，詼諧演技搭配著逼真的聲音口技，驚奇逗趣的表演讓每一個人看得目不轉睛。除了戲劇演出外，為了加深學童防疫步驟，活動進行期間還會邀請師生們上台玩遊戲及防疫相關問題的搶答互動，讓整場表演更添豐富與教育性，學童們也都積極參與其中，歡笑聲不斷。
針對此次活動，桃園機場也規劃「永保好奇心、探索世界」文具組以及《家園的守門人》繪本分送給學童們。羅浮國小校長劉勝國表示：「這兩年因為疫情的關係，讓校內活動、參訪甚至是學生們的畢業旅行都沒辦法順利進行，保持社交距離的限制真的讓大家都悶壞了，因此，校方很感謝桃園機場公司這次提供校園巡演的機會讓學童們能一同參與這次的活動，了解這段時間機場國門防疫英雄的努力。」
藉由各種表演互動及繪本閱讀回顧大家抗疫的辛苦，就算不必長期再保持社交距離，勤洗手、戴口罩及環境消毒等自身的防疫任務還是非常重要，這也是演出過程一直想傳達的主軸，替家園守住防線，無論大人小孩都是台灣這個家園的守門人。