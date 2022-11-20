時代眼淚！10大家電「這個」幾乎被遺忘 除濕機越來越夯
根據行政院主計處總處公布的2021年家庭收支調查，其中一項關於「家庭設備普及狀況」的研究發現，這10年來家庭設備有不小的變化，其中以數位相機、電話機、家用電腦的衰退幅度佔前三位，其中數位相機普及率由50.4%降至9.5%，大幅衰退40.9個百分點最多。反之，連網普及率大幅增長，2021年有超過9成都有連網設備，另一個爆發性成長的家電是「除濕機」，普及率從32.4%提升到41%，大增8.6個百分點。
智慧手機的興起，直接改變了數位相機和家用電話機的需求。根據調查，2012年數位相機家戶普及率高達50.4，等於每2戶家庭就有1戶有數位相機，但2021年普及率只剩9.5%，平均每10戶家庭僅不到1戶擁有數位相機，衰退幅度高達40.9個百分點。另外，家用電話機也從幾乎戶戶一台電話機，2012年普及率高達94.8%，演變到2021年只剩84.4%，每百戶已經有15戶家裡沒有電話機。不過10年來也有家庭設備增加的產品，家庭設備普及率較10年增加的有連網比率，從7成增加至93.2%，反映現代人與網路已經分不開。另外，除濕機普及率也從32.4%增加至41%，冷暖氣機也從89.9%增加至95.9%，家用電腦則是從72.3%衰退至67.4%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，家庭設備演變與科技進步、氣候演變有所關聯，包括手機與網路興起，帶動上網需求增加，同時也取代部份的家用電腦的需求，極端氣候與住宅大樓興起等住宅型態，也帶動空調設備的需求增加，而北部因濕度較高，也帶動除濕機的需求增加，若搭配新的機型與聯網設備，遠端就可遙控部分電器，進行有了智慧家庭的雛形，而下個世代因應電動車趨勢來臨，可能越來越多的新社區或住宅，都會進行充電樁設備的裝設。
關於衰退幅度最大的「數位相機」，民眾陳小姐表示：「智慧手機拍照真的太方便，而且可以直接修圖，再加上行動網路都是吃到飽，拍完照就能直接打卡或傳LINE給朋友，現在出門不會想要多帶一台數位相機，壞掉也沒有考慮再買，會把錢拿去買好一點的手機。」歐太太則認為數位相機雖然比較笨重，但拍出來的畫質的確好很多，近10年內家裡有添購新款的智慧相機，家庭旅遊還是帶出門。