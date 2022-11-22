公民複決倒數！家扶基金會呼籲「18歲公民權」投同意

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若通過，年滿18歲的國民將依法享有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，能透過「公民投票權」直接決定公共政策的發展方向。
家扶基金會提出3觀點，支持「18歲公民權」通過，包括「重視兒少權利，落實兒少表意權」、「18歲成年即擔行為全責，權責更需相符」、「順應國際潮流，實踐世代正義」。
家扶基金會指出，「兒童權利公約」是以國際保障為標竿，捍衛守護兒少生存權、受保護權、發展權和表意權，若能下修18歲公民權，滿18歲者能直接透過選票正式表意，將是兒少人權的延伸與落實。公民的知能，非滿18歲即自然獲得，需要長期教育及培養，建議社會、教育、家庭各方面，皆應深化法治和媒體識讀教育，以及強化兒少對公共事務的參與，讓準公民們及早充分理解權利和承擔當履行的義務。
家扶基金會表示，依《刑法》，年滿18歲的國民已應負完全行為責任；依《兵役法》，年滿18歲之男子也有服兵役之義務；而《民法》的成年年齡也下修至18歲，將於2023年1月1日施行，《民法》成年標準與《刑法》行為責任皆賦予滿18歲者相關權責，《公民權》是最基本、最重要的權利保障，本需賦予對等權利，以落實權責相符。
據CIA The World Fact book統計，各國18歲投票為主流趨勢，包括美、英、法、德、等民主主流國家；亞洲國家包括日本及韓國也分別於2015及2020下修公民權至18歲。
家扶基金會指出，我國人口報告顯示，推估2022至2070年0至14歲幼年人口將減少143萬人，而65歲以上老年人口將增加302萬人，人口結構上的轉變，當順應國際潮流實踐世代正義，讓年輕世代能行使投票權，決定未來政策發展方向。
家扶基金會呼籲，這次修憲案的主角，下修年紀新增涵蓋滿18歲未達20歲者，他們對支持18歲公民權卻沒有任何公投票，更無法參與尋求共識、作出決定的過程，「需要身為大人的我們賦予對應的權利」。11月26日唯一公投案，邀請民眾投下「同意」票。