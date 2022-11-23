修憲催票／叫好不叫座？18歲公民權修憲案闖關有危機

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不過修憲要通過，接下來必須面對962萬票公民複決的超高門檻。因此，各政黨、民間社團皆從選前數個月起便開始動員，透過街頭宣講、社群串連等方式，呼籲選民對18歲公民權投下同意票，然而，跨黨派的宣傳力挺，卻反應不到選民支持度上。
根據壯闊台灣聯盟在10月底發佈的民調，18歲公民權修憲案僅有45.8%支持度，不知道有修憲複決的民眾甚至有51.2%。不僅如此，綜合今年8月以來有關「18歲公民權」民調，支持度也都無法超過5成。
面對催不出的支持度，東海大學政治系教授邱師儀指出，對選民而言，沒有利益、感情動機，就不會對公共議題做出表態，要是政黨沒有特地動員，或是遇到學生抗議行動等隨機性事件，議題往往會淹沒在選舉口水戰中。
「當大家都贊成的時候，這議題沒有反方，也就沒有討論熱度。」身為年輕世代、國民黨台北市議員候選人詹為元也認為，九合一大選是地方性選舉，選戰偏向政治攻防、意識形態對立，這會導致具有理想性、普世價值的18歲公民權被犧牲，因為議題本身激不起政治討論。
詹為元說，18歲公民權僅僅是許多政見論述中的其中一項，在對選民說明時，宣傳力道是分散、岔開的。對於11月26日最後的修憲複決結果，「老實說我會比較悲觀」。
雖然各政黨皆表態力挺，不過實際打選戰的候選人卻產生「心有餘而力不足」的狀況，首度參選的民眾黨台北市議員候選人「學姊」黃瀞瑩坦言，在站路口、掃街拜票時，會多加一句「18歲公民權也需要你的一票」口號，不過以往公投都會舉辦大型造勢活動，這次卻只能透過立法院座談會、街頭宣講宣傳，「相對（宣傳）力道而言，可能不是這麼足夠」。
今年欲爭取連任，30歲就投入選舉的民進黨台北市議員吳沛憶則認為，選民要了解候選人政見、人選，資訊量就已非常龐大，再加上還要理解公投內涵，要接收的資訊對選民來說確實太多。
18歲公民權這個議題缺少讓選民熱烈討論的政治動機，不過要跨越超高修憲門檻，才是這次公民複決真正的難關所在。
根據《中華民國憲法增修條文》規定，修憲複決需要超過選舉人總額半數同意，以今年選舉人數將近1930萬人估算，至少要962萬票同意票才會通過門檻，這數字甚至比2020年總統蔡英文獲得817票的票數還要高出100多萬票，因此如何衝高投票率甚是關鍵。
以2018年九合一地方公職人員選舉為例，直轄市長選舉投票率為66.11%，其中又以高雄市投票率73.54%居首。台灣大學政治系教授王業立分析，2018年有「韓流」影響，高雄市投票率衝破7成，不過由於今年選情冷，推估全台投票率約6成左右，再加上中南部許多縣市首長勝負已定，選民返鄉投票意願還會再降低。
王業立也提到，依過去選舉經驗而言，負面選戰往往出現在最後關頭，這次「人格毀滅戰」，卻是從前新竹市長林智堅論文案開始，一路打到現在，容易讓選民對選舉產生厭煩心態，導致投票率再更低，進而影響公民複決的通過。
民眾黨主席、台北市長柯文哲近日也說，「泥巴戰打過頭可能降低中間選民投票意願，不利於通過18歲公民權案」。邱師儀表示認同，他從選民結構來分析，假設會去投票的都是深藍、深綠選民，反而知識程度較高的選民不去投票，相對來說18歲公民權是「聰明的提案」，就可能在這次選舉中被犧牲。
「如果18歲公民權修憲複決沒有通過，不論哪個縣市首長當選，都沒有任何意義」，邱師儀認為，18歲沒有投票權，等於選舉還在玩大人的遊戲，假使選舉沒有納進年輕人的聲音，就代表接下來2年、4年後都是在玩陳腐的遊戲；王業立感嘆，修憲門檻高，議題在選民間又無法達成共識，「本來就是先天不良的修憲案」，要在短期內扭轉選民看法，當然需要政黨傾全力宣傳，但投票將至，幾乎是不可能的任務。