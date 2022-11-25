特企／第六回韓國商品展來了！新光三越A11限定登場
最受韓國美食迷期待的新光三越A11「第六回韓國商品展」又來了！除了有首次登場釜山必吃魚板名家「古來思魚板」、道地韓式家常味Mami cooking小菜系列，更有穿上全新TinyTAN包裝的Binggrae牛奶系列，身為阿米的你怎麼能錯過呢？現場還有新明洞雞蛋糕、首爾堅果糖餅、麗水浪漫布帳馬車拌冷麵等，從正餐、小吃到甜點，走一趟絕對可以滿足你所有的韓式味蕾！
說到韓國旅遊，人們第一個想起的一定是首爾，再來就是釜山，身為韓國第二大城市–釜山除了豐富的海鮮資源，近年來更透過「釜山國際電影節」、「釜山國際煙火節」等各式慶典宣傳城市旅遊，也因此在地第一魚板名家「古來思魚板」成為了觀光客與在地人必吃小吃，古來思魚板自1963年成立後，堅持不加任何麵粉、防腐劑、色素，並自主研發新型脫油機，製作出各式各樣的特色魚板，像是全蝦魚板、蟹肉魚板等，將魚板高級化成為餐桌菜餚。
不管你是不是韓迷，相信你一定聽過Binggrae香蕉牛奶，精緻的瓶身加上香濃順口的牛奶，成為大朋友與小朋友的最愛！今年Binggrae牛奶與TinyTAN合作推出全新包裝，四款MIC DROP、DNA、DYNAMITE以及BUTTER七人七色的TinyTAN出現在包裝上，絕對是阿米們不可錯過的收藏商品，現場消費滿千還送Binggrae x TinyTAN限量購物袋或存錢筒。
「韓味不二」深耕台灣二十多年，其研發團隊在用心與堅持下終於打造出具有到地韓國家常味卻又能融入台灣特色的Mami cooking小菜系列，在台灣韓式餐廳才能見到的醃芝麻葉、蔥泡菜等，現在在家也能輕鬆享受，未來韓華研發團隊將推出更多的韓國菜系，讓消費者對於韓式料理的印象不再只有韓式烤肉，更有豐富的精緻菜色。
活動日期：即日起～12月7日止。
活動地點：新光三越台北信義A11–6樓活動會館。