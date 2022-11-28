安聯小世足年度預賽告終 北投山羊隊長率隊PK晉級

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來自北投的BT SPIRIT 山羊俱樂部的成員近期大多忙於課業，體能狀況不是很理想，比賽後段在領先時遭對手追平，因此教練徐名毅採取兩腳快攻戰術，再配合防守反擊以減少體力大量的流失，而球員也徹底執行教練擬定的策略，將3：3的比數帶進ＰＫ戰，最後在門將精湛的判斷下將關鍵的點球守下保住勝果，賽後教練徐名毅也肯定滿意子弟兵的表現，尤其大推陣中主力潘柏文，他是隊上少數校隊球員之一，雖然跟球隊的平常練習時間難配合，不過仍能自律的努力跟上球隊的默契，這二場循環賽也是靠著他個人優異的能力踢進不少分數，不過據潘柏文表示，因決賽日期跟國中聯賽撞期，因此將缺席24、25日在台北田徑場的總決賽，這也可能是他最後一場在安聯的賽事，他同時也在這幾天瘋狂追逐世界盃的熱潮，尤其是法國隊球星「腹黑模範生」姆巴佩的速度跟腳法是他最想學習的技術，但他最喜歡的國家隊居然是阿根廷，原因無他，當然是陣中有世界級的球星梅西。
另一支晉級的球隊Taipei PlayOne青訓俱樂部則是在全隊「正常發揮」的情況下取得晉級資格，教練陳怡萍賽後表示，由於上一場大部分的球員專注力不足導致輸球，在關鍵性的這場賽事她要求全隊將平常練習的內容全部發揮出來不要保留，畢竟是上屆亞軍，即便陣中大部份主力已不在陣中，看得出來仍保有相當競爭力。陳怡萍教練強調她只灌輸球員正確的觀念，因為大部份球員都是校隊成員，已不需要她傳授太多個人技巧，這批球員從國小就跟著她好幾年，球員跟教練間已建立牢不可破的互信基礎。
「安聯小小世界盃」為目前台灣最大規模幼兒足球賽事，在推廣台灣幼兒足球的路上，從社區串連基層足球運動，進而成為城市俱樂部發展，安聯人壽可謂至關重要的奠基者，從「2014世足年」開始啟動安聯小小世界盃，第一屆只有257隊報名參賽，到2018年參賽隊伍高達1,108隊，增長率達到431%，成效斐然；推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消彌台灣足球運動的青少年斷層，挖掘極具潛力的未來之星，積極培育球員與國際接軌，每年定期選拔球員至德國訓練深造，經過多年耕耘，也讓足球運動可以立足台灣，放眼國際。