「選美教母」張如君點燈求桃花 姻緣網名人斷言沒指望
「松山之春」公益慈善系列活動，昨（29）晚由「選美教母」張如君於中崙高中主持聖誕點燈許願後，今天起正式拉開序幕。張如君許願期盼明年能夠有人生夥伴，卻被一起參與點燈的華人姻緣網詹媽媽斷言桃花無望。
記者羅凌筠/綜合報導
身兼泛美國際文教基金會董事長的張如君，為慶祝受委託興辦台北市松山社區大學滿20周年，今年獲得中崙高中校長劉晶晶大力支持協辦，提供40張廢棄課桌椅，在學校廣場製作樹立了一棵高逾3公尺的環保聖誕樹，為每年歲末舉辦的「松山之春」公益慈善活動邁開第一步。
張如君表示，活動現場備有許願卡，歡迎大家寫下明年的新希望，吊掛到聖誕樹上祈福。她自己也在許願卡上，寫下了3個願望。一願疫情結束、大家平安，二願事業順利、經濟好轉，三願夥伴同行、不再孤單。
一同點燈的華人姻緣網負責人詹媽媽（Juno）一看張如君的許願卡，就直言她善心太大、事業心太重，三心兩意、一心多用，明年想要桃花舞春風肯定無望。張如君聞言表示，她許願有夥伴其實是指人生的工作夥伴。因為她長期打拚幾乎都是單打獨鬥，所以很希望能有志同道合的夥伴一起打拚。不過，對於Juno詹媽媽所言，她也有自知之明。