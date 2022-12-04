台中市推廣「城食森林」有成 6年減碳量達690公噸
臺中市永續發展及低碳城市推動辦公室，自105年推動「城食森林補助計畫」，共補助128處場域，包括學校、社區、鄰里以及公寓大廈廣植蔬菜，面積達17餘萬平方公尺。6年有成，減碳量達690公噸。市府今日在沙鹿「綠光尋夢園」舉辦成果發表，由各社區展現成果，彼此交流，對於能減低城市熱島效應，又有新鮮蔬菜可吃，參與者咸認一舉兩得，值得擴大推廣。
記者金武鳯/台中報導
因應氣候變遷、熱島效應，市府特別鼓勵位於熱點區域，以及建置屋頂型場域成為「城食森林」示範場域，利用可食地景增加綠覆率，除降低熱島效應，更提供新鮮且低碳的蔬食，參與踴躍。今日舉辦成果發表會時，臺中市政府永續低碳辦公室黃晴曉執行長表示，各單位都能夠透過城食森林達到永續低碳理念，且各有各的作法，彼此分享經驗，一定可以越做越好，打造台中成為宜居城市。
不僅如此，市府還希望在社區推廣，讓銀髮族可以早晚出門種種蔬菜，活動筋骨，豐收時還能享受農收之樂。另成功國小校長曾娉妍也分享經驗表示，該校連續二年透過城食森林計畫的補助，讓孩子一起參與種菜，將低碳校園觀念從小紮根，在孩子心靈種下一顆環保種子，相信隨著日漸茁壯，將有助於讓地球村變得更好。
惠明盲校總務主任費峻鴻也說，視障孩子吃西瓜都是一片片，不曾理解西瓜原生模樣，學校透過城食森林計畫，讓孩子在種植蔬果時，透過觸覺、嗅覺感觀教育理解永續低碳理念外，也認識到很多蔬果的模樣。另鄉林凱撒委員會透過樓頂型場域推動城食森林，既降低頂樓高溫外，也能將收成賣給住戶，將收益在回饋於社區，皆是具特色的推動案例。
今年並遴選臺中市北區明德里辦公處、臺中市南屯區大墩國民小學、大毅履幸福管理委員會、鄉林凱撒管理委員會、社團法人臺中篤行關懷協會、惠宇皇家尊爵社區管理委員會、臺中市沙鹿區興安社區發展協會、臺中市東區成功國小附設幼兒園、臺中市私立惠明盲校以及財團法人臺中市私立德育幼兒園等10處，推廣在地耕耘、落葉堆肥等都市農耕作為，有效降低購買食材運輸里程，以及落葉資源再利用，以落實永續低碳生活理念。