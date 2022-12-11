中國禁台產品！4項恐成下波目標　學者授養套殺解法

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱達生解釋，中國會先大量進口，台灣業者為了因應中國市場需求，會在供給端投入人力與跟資源，等到市場需求不是符合市場機制時，需求端被切斷，供給端出現問題，就容易被政治操作，「因為中國不是一個遵守市場機制的經濟體，你跟這樣的一個經濟體從事貿易的話，特別這部分要比較小心」，現在兩岸之間也沒什麼溝通、申訴管道，兩岸貿易時，台灣很多時候都站在供給方身分，因此要先盤點市場機制需求是刻意、政治用意需求，才不會一旦遭到對岸禁運時，才不會求助無門、交易成本太大，造成業者損失，很容易轉換成對執政當局不滿的情緒。
對於下一波較有可能被列為禁運的項目，邱達生分析，現在ECFA的大項目都還沒在禁運名單中，但是可能要小心，例如石化、運輸、機械、紡織等早收清單中的大項目，自ECFA成立以來，這4大項佔台灣對中國出口的比重逐年減少，意味著可能慢慢被中國當地企業取代，這種替代性較高的項目都要謹慎，而農漁產品也在ECFA中不是主要項目，中國已經對次要項目行動了，未來ECFA四大項是否成為中國動手目標，就要去了解。
邱達生觀察，雖然ECFA早收清單4大項對中國出口比重逐年減少，但不包含在ECFA的ICT零組件佔比卻是逐年增加，就是市場機制下，中國確實有需求，其他中國無需求產品就容易受到紅色供應鏈、其他帶政治目的打壓，而中國與台灣關係又比較特殊，因此要更加謹慎保護自己，提高產業競爭力，拉高需求端不可取代性，也要分散風險，降低倚賴單一市場，像是透過新南向機制，找到其他市場。
對於台灣屢向WTO申訴卻未見明顯效果，邱達生直言，WTO功能受到質疑，提出申訴檢核過程曠日已久，像是前美國總統川普就覺得WTO對美貿易沒有什麼保障，但台灣因為沒有貿易協定，只能靠WTO管道申訴，讓中國市場知道台灣的關切與不滿，「這是一定要」，不過若想要等到結果，恐怕業者已經遭受損失、緩不濟急，台灣是小經濟體，產業處於供給端，要小心需求方變化，「特別是像中國這樣的需求方，更要比較謹慎」。
被問及該如何解讀中國動作頻頻，是否為政治報復，邱達生坦言，「現在只能猜測」，指控中國帶有政治議題中國都會否認，即使這是具有政治目的合理解讀分析，不過中國否認下，沒有十足證據也只能推敲，但台灣也必須先檢視自己是否有違反規定，屆時提出相關申訴才會有比較強而有力的後盾、站得住腳。
「這沒辦法，因為在國際貿易在需求方會比較有籌碼，我們是賣家，他是買方，國際貿易本來就是需求方是比較有話語權」，被問及該如何避免中國養套殺手段，邱達生認為，只要產品真的是無可取代，中國想養套殺也不是那麼簡單，例如像今年11月時，中國迫於美國壓力不得不囤貨，中國進口台灣電子零組件呈現兩位數增長，中國若對台灣生產的東西真的有需求且無可取代，就無法養套殺，「你跟『人治』色彩這麼重的一個需求市場打交道，沒辦法，你只能設法一直讓自己的產品無可取代，要不然就是看怎麼重建溝通的渠道」。