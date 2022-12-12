口腔癌嬤術後無法進食　台科大孫改善鼻胃管設計奪金

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台科大表示，評審團背景國際化，初選由來自全球31個國家，共112位專業人士挑選出587件作品，決選則由28個國家的評審委員選出77件作品，決選入圍率僅3.6%，獲獎率更低至0.4%。
邱士軒提到，由於許多術後病人無法正常進食，需要裝設鼻胃管，大約每2小時就要灌食液狀營養品，通過鼻腔，直達胃部，一天需要7至8次，而每次的過程需要先倒水、再倒營養品、最後再倒一次水，雙手還需控制流速，對老人家非常不便。
他看到阿嬤術後用傳統鼻胃管的不適，便設計「NGTF」（NasoGastric Tube Feeder）是一組友善餵食流程的灌食器套件，包含快拆的鼻胃內外管、灌食架、鋁箔包裝的營養素與水及抽液器。「NGTF」的鋁箔包裝可快速安裝於灌食架上進行灌食，減輕家屬與醫護在灌食時，手部高舉和需雙手操控的負擔，可收合與自行組裝並灌食的設計，讓病患能方便攜帶，減少外出的不便，而營養品的流速更可使用轉環來調整。
邱士軒說，因為目前「NGTF」還只是個設計作品，雖是經過不停優化的成果，但仍有許多商品化的限制，包括可能售價過高、屬於二級侵入性醫療器材核准較困難等等。還在念碩一的他，已開設工作室，希望在課業之外，提前吸取社會經驗，盼未來能讓這些設計問世，幫助更多人。