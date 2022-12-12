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心臟超音波換一家做結果差很大？　3D立體影像弭平不安

心臟超音波換一家做結果差很大？　3D立體影像弭平不安
心臟超音波換一家做結果差很大？　3D立體影像弭平不安

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】A：「我的女兒心臟從小就被說有破洞，之前都沒什麼不舒服，但是最近體檢好像心臟擴大了…」、B：「我最近爬樓梯愈來愈喘，覺得吸不到氣，有醫生說我瓣膜狹窄…」、C：「醫生說我心臟瓣膜繩子斷掉，可是我覺得沒有什麼不舒服耶，除了吃利尿劑很不方便之外，真的要手術嗎…」在心臟血管內科的診間裡，上述這些病人都接受過「心臟超音波」的檢查，但轉述超音波檢查結果尋求第二意見的同時，語氣中透露更多的是不安的心情與不知從何處襲來的恐懼。

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心臟超音波傳統2D黑白灰階影像　病人難理解病況

新竹臺大分院心臟血管內科黃冠智醫師說明，心臟超音波因為沒有輻射、不需要常規注射顯影劑，是心臟醫學影像中最常被用來了解心臟腔室大小形態、收縮力、瓣膜開合功能的檢查。

然而，傳統2D的黑白灰階影像不容易使病人理解，一旦被告知心臟超音波有異常，病人往往就會「提心」吊膽好一陣子。加上2D超音波在解釋上往往摻雜著操作人員的主觀想法，因此病人也常常會有「換了一家醫院做，怎麼心臟超音波結果差這麼多」的感覺。

3D立體心臟超音波　看得見、才安心

黃冠智醫師說明，「破洞」、「繩子斷掉」、「狹窄」等，這些醫師平時用來溝通覺得稀鬆平常的詞彙，對病人來說卻是難以承受之重。由於無法想像自己的心臟有什麼缺損，再加上「不知道要如何被治療」的不確定感，如此一來造成的心理壓力往往十分巨大。

3D立體心臟超音波可以呈現跳動中的心臟結構，讓病人看得見、看得懂自己的病灶，也更方便醫師說明接下來的治療計畫，就好比是醫師拿著「客製化的專屬於自己的心臟模型」來解說自己的病情。

消除資訊不對等　醫病決策共享

然而心臟疾病事關重大，每一步決定都可能事關生死，病人往往無法獨自與醫師做出決定，常常需要徵詢家人朋友的意見。「這個3D影片可以用手機錄影下來喔，回去才方便和家人討論。」黃冠智醫師表示，這是他在病人需要做出重大決定的時候，最常跟病人說的一句話。

不論是接受外科開心手術或是使用導管的方式來治療心臟疾病，都必須考量到病人的身體承受度，因此病人當前的治療選擇，在未來是否會造成治療其他心臟疾病時的不方便，也必須納入考慮。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56083

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