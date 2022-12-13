台達電攜手恩智浦　聯手加速擴大電動車版圖

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台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，隨著電動化浪潮，各大車廠紛紛推出全新電動車款，全球電動車市場正以每1~2年增加500萬台的規模成長。電動車市場的快速成長已無庸置疑，其中做為關鍵材料的半導體，對於台達這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要。
另外，車廠驗證的高嚴苛條件與低取代性，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此台達提前佈局，與各大IDM廠 （Integrated device manufacturer, 垂直整合製造商）進行長期性的策略合作，提前針對車廠的未來需求進行產能設置及規劃，同時也利用恩智浦S32平台與之協作，共同聚焦於下一代電子零件/架構的開發方向。
目前台達開發中的專案，多款搭載恩智浦開發的MCU及Driver IC等材料。在台達的電動車方案主要產品如車載充電器、高壓直流電轉換器、電力電子集成(Combo)、馬達驅動器以及整合其他部件如結合驅動馬達、馬達驅動器、減速器的e-Axle，甚或結合車載充電器、高壓直流電轉換器等的電力電子集成，提供給客戶所謂的X-in-One的小尺寸、高效率及高功率密度的多合一的電動車集成系統解決方案。
這次透過簽訂MOU及聯合實驗室的設立，不僅讓彼此交流和技術分享更為緊密，同時具體實踐台達品牌價值中「Together」的精神。未來也會繼續與合適供應商或者是同異業的廠商進行策略合作，互相借重彼此的專業知識、創新技術以及對安全、和品質的高度關注，提升台達在產品開發及設計上更具國際競爭力的解決方案，共同擴大在車廠的市場佔有率，實踐台達逐步從「Delta Inside」，發展至「Powered by Delta」，以及「Driven by Delta」的願景。