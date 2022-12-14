開痔瘡未必得住院　大腸直腸外科醫師解析新式LHP微創雷射痔瘡消融術

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賴依伶醫師分析，常見的痔瘡手術術式包括：硬化劑注射、橡皮圈結紮術、環狀痔瘡切除術、傳統痔瘡切除術等。硬化劑注射只適用於內痔，萬一局部注射無效時，病患需再等待數個月才能接受痔瘡手術，後續手術也會因注射硬化劑造成的瘢痕組織變得更加困難，所以目前較少醫師使用此術式；橡皮圈結紮術對處理體積較小的內痔很有幫助，但卻無法處理外痔問題，優點是若此方式嘗試無果時，仍可隨時接受痔瘡手術；環狀痔瘡切除術是利用自動縫合器將內痔向上固定於肛門內，因為沒有切除到外痔，所以術後相對不痛，但也因此在臨床長期追蹤下，發現併發症與復發機率遠高過傳統痔瘡切除術；傳統痔瘡切除術為大範圍切除，雖然適合痔瘡嚴重脫垂病患，但由於出血量多，需住院2–4天觀察，術後持續近一個月的巨大疼痛感和排便撕裂感更是令人難以忍受，讓病患在繼續承受痔瘡痛苦與準備接受術後不適間進退兩難，望而生懼。
▲賴依伶醫師表示，痔瘡治療方式眾多，建議病患可以實際至大腸直腸外科醫師門診診察，方可對症下藥，早日解決痔瘡痛苦。
賴依伶醫師認為：「去除痔瘡症狀，比去除痔瘡本身更有意義。」因此出血少、疼痛感低、恢復快、不必住院、術後照護方便的微創痔瘡手術將成為造福病患的新趨勢。深耕痔瘡手術多年的賴依伶醫師進一步說明，新式LHP微創雷射痔瘡消融術是以極細光纖探針進入痔瘡組織，透過二極體雷射的熱能截斷痔瘡患部的血液供給，使痔瘡逐漸萎縮、自然壞死並同步完成止血，能一起處理內痔、外痔與輔助肛門廔管閉合，用重建肛門環境的原理進一步達到治療痔瘡的目的，是目前痔瘡病患在選擇治療方式上的一大福音。
賴依伶醫師補充，LHP微創雷射痔瘡消融術傷口僅有0.2公分，過程中不涉及切開與縫合，自然不會傷及肛門括約肌，導致病患產生大便失禁的後遺症，特別適合1至3級痔瘡病患，如為3級以上的痔瘡患者，亦可搭配微創痔瘡切除手術治療。至於許多民眾擔憂的疼痛問題，與傳統痔瘡切除術後7-8級之重度疼痛相比，LHP雷射痔瘡消融術後約僅存在2-3級之輕度疼痛，且上午手術下午即可返家休息，若是一般辦公室性質的工作者，隔天便可回到工作崗位，在4–8週後即可達到完整治療效果，大幅改善痔瘡帶給病患的長期不適。
▲賴依伶醫師說明，LHP微創雷射痔瘡消融術對於1至3級痔瘡病患有極佳治療效果，若是一般辦公室性質的工作者，隔天便可回到工作崗位，不再煩惱請假不易。
賴依伶醫師最後總結，LHP微創雷射痔瘡消融術固然是病患可優先考慮的痔瘡治療好選擇，但建議病患仍需找專業大腸直腸外科醫師進行門診諮詢，讓醫師根據病患實際痔瘡嚴重程度、綜合病症與術後配合度等條件，為病患提供合宜的痔瘡手術術式，同時病患也應在術後遵循醫囑進行飲食調整與改善不良生活習慣，方可提高治療成效，真正解決病患痔瘡煩惱。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56164
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